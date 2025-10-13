Đầu bếp Việt thắng cuộc thi nấu ăn hàng đầu Đông Nam Á

Thực đơn Saigon Jazz giúp đầu bếp Tuấn Dũng "ẵm" huy chương vàng cuộc thi Culinaire Malaysia 2025.

Đầu bếp trẻ đưa hương vị bò kho tham gia đấu trường quốc tế.

Ngày 26/9, Culinaire Malaysia 2025, một trong những cuộc thi ẩm thực hàng đầu Đông Nam Á, khép lại với huy chương vàng thuộc về đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng, hạng mục Global Chef Challenge, nhờ bộ 3 bánh mì chả cá, bò kho và trà sữa xoài.

Năm 2026, anh tiếp tục tham dự Global Chef tại Anh. Đây là lần đầu Việt Nam góp mặt ở chung kết toàn cầu của cuộc thi quy tụ đầu bếp hàng đầu thế giới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tuấn Dũng cho biết vẫn chưa hết bất ngờ. Đằng sau thực đơn mang tên Saigon Jazz là 2 tháng thử nghiệm từng món. Khi nhận nguyên liệu bắt buộc gồm bò, cá, chocolate, xoài và trà, anh nghĩ đến bánh mì chả cá (khai vị), bò kho (món chính) và trà sữa xoài (tráng miệng). Lớn lên ở TP.HCM, các món ăn này là ký ức của đầu bếp trẻ.

"Thực đơn thể hiện tinh thần phóng khoáng của nhịp sống TP.HCM, sự tự do của giai điệu jazz. Vừa đáp ứng yêu cầu, đảm bảo thời gian, lại gần gũi", anh nói.

Tuấn Dũng chế biến bánh mì chả cá tại Culinaire Malaysia 2025.

Bánh mì chả cá làm từ cá bơn trắng nấu chậm, phủ xốt tương bơ. Đĩa ăn có pate cá xông khói, cuộn trứng cá caviar. Đặt trên lát bánh mì giòn là cá ngâm giấm, rau củ ngâm giấm trà.

Bò kho dùng thăn ngoại bò angus, nấu chậm xông thảo mộc, rưới xốt bò kho. Trang trí bằng khoai nghiền, rau củ nướng, purre tỏi đen, dầu ngò gai, chả giò bò và hành ngâm chua.

Trà sữa xoài gồm bánh tacos chocolate, xoài tươi, gel xoài. Đi kèm ganache trà sữa, chocolate thính gạo ăn cùng thạch chanh sả, xoài lắc muối ớt.

Bò kho, bánh mì chả cá và trà sữa xoài (từ phải qua trái) được trang trí theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn đậm vị Việt.

Với Tuấn Dũng, bò kho cho thấy sự cầu kì từ cách lựa chọn nguyên liệu, gia vị đến kỹ thuật chế biến. Nhiều lần quan sát, anh nhận ra bạn bè quốc tế đôi khi bỏ lỡ cơ hội tận thưởng vị đặc biệt của bò kho. Vì thế, anh mang món ăn này đến cuộc thi như "vũ khí" để thể hiện chiều sâu ẩm thực Việt.

Sau bún bò, Tuấn Dũng kỳ vọng sẽ tự tay đưa nhiều món ăn Việt trở thành biểu tượng mới của hội nhập và bản sắc.

Tuấn Dũng nhận huy chương vàng, giành suất vào vòng chung kết Global Chef 2026.

Ở Global Chef 2026, Tuấn Dũng đối đầu với các đầu bếp làm việc tại nhà hàng đạt sao Michelin, từng đại diện quốc gia tham dự nhiều cuộc thi lớn. Điều đó khiến anh vừa háo hức vừa áp lực.

Lần này, nguyên liệu tinh túy của ẩm thực Việt vẫn là hồn cốt trong thực đơn. Đầu bếp trẻ muốn khẳng định vị thế bền vững của phở và bánh mì, dù 2 món ăn này đã quen thuộc ở thế giới. Món mới là chả giò, cà phê trứng. Hình thức nhìn đơn giản, nhưng lại gây ấn tượng khi nếm thử, đó chính là điểm đặc biệt.

Culinaire Malaysia được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ hàng trăm đầu bếp. Ở đó, thao tác, trang phục, hương vị... được chấm điểm bởi đầu bếp quốc tế. Cuộc thi ẩm thực Global Chef được Tổ chức Đầu bếp Thế giới Worldchefs cầm trịch, gồm các đầu bếp đã vượt qua vòng bán kết khu vực với tính gắt gao cao.