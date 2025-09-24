Nhà hàng Việt nổi tiếng ở Australia bất ngờ đóng cửa sau 25 năm

Nhà hàng Red Lantern, biểu tượng ẩm thực tại Sydney (Australia), thông báo đóng cửa vĩnh viễn, khép lại hành trình dài đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam bước chân ra thế giới.

Nhà hàng là điểm dùng bữa quen thuộc của người Australia và nhiều khách du lịch. Ảnh: Red Lantern.

Ngày 17/9, trang fanpage chính thức của nhà hàng Red Lantern tại Sydney (Australia) thông báo sẽ phục vụ những bữa ăn cuối cùng, trước khi đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 22/11, đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường kể câu chuyện văn hóa và lịch sự về ẩm thực Việt Nam ở xứ người. Đồng thời mời thực khách quen trở lại để thưởng thức những hương vị đã làm nên tên tuổi.

Trong 25 năm hoạt động, nhà hàng trở thành nơi bảo tồn hương vị, đưa phong cách "ngồi ghế nhựa, ăn bình dân" của Việt Nam ra thế giới và kết nối hàng nghìn thực khách. Sau một mùa đông khắc nghiệt đối với ngành F&B ở Sydney, nhà hàng thông báo ngừng đón khách.

Khó khăn bủa vây

Đầu bếp Mark Jensen của nhà hàng cho biết nỗi lo ngành ẩm thực Sydney đang chồng chất. Giá cả nguyên liệu cao, thói quen tiêu dùng và thị hiếu thay đổi liên tục khiến thực khách không còn quá trung thành với một nhà hàng. Đó là lý do đội ngũ nhà hàng đi đến quyết định đóng cửa.

"Lượng khách ít dần từng ngày. Vào mùa đông, thời tiết thường mưa gió. Vì vậy, chúng tôi không gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Đây không phải lần đầu chúng tôi gặp khó khăn đến mức gục ngã. Khi mới mở, nhà hàng kín chỗ mỗi đêm. Song, thành công cũng đi kèm với cái giá đắt và áp lực cạnh tranh đến bây giờ", đầu bếp chia sẻ.

Nhà hàng là một trong số ít cơ sở ăn uống trụ lại trên phố Riley, trong khi các cơ sở khác lần lượt rời cuộc đua F&B vào tháng 7. Trong ảnh, đầu bếp Mark Jensen đang chế biến món ăn. Ảnh: Red Lantern.

Bộ 3 founder gồm đầu bếp Mark Jensen, đầu bếp Luke Nguyễn và Pauline Nguyễn từng làm mọi cách để giữ sức hút. Dùng nguyên liệu tốt, đổi mới nội thất, tận dụng mạng xã hội hay làm thêm dịch vụ cắt tóc trong giờ nghỉ của nhà hàng là tất cả những gì họ làm, nhưng đến cuối cùng, quyết định vẫn phải đưa ra.

Đầu bếp Mark Jensen cho rằng nhà hàng Red Lantern cơ bản hoàn thành mục tiêu "không kinh doanh duy nhất về đồ ăn". Gói gọn trong không gian, món ăn là bản sắc và sự kết nối. Mỗi thực khách đến dùng bữa đều đóng góp một phần trong câu chuyện của nhà hàng. Nhìn theo góc độ tích cực, đội ngũ đã chiến thắng khi xây dựng được ký ức trong lòng thực khách.

Tờ Sydney Morning Herald Good Food Guide (Australia) mô tả nhà hàng như "những thành phố không ngừng chuyển động". Sau 25 năm, cách đầu bếp khắc họa hương vị Việt Nam vẫn rất hiện đại. Trên TripAdvisor, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới, nhà hàng tràn ngập lời khen ngợi từ thực khách Australia cũng như trên thế giới.

Nhà hàng Việt nhiều giải thưởng nhất thế giới

Trước đó, năm 2002, nhà hàng Red Lantern chuyên bán ẩm thực Việt Nam được sáng lập bởi đầu bếp Luke Nguyễn - giám khảo Master Chef Việt Nam, Pauline Nguyễn và đầu bếp Mark Jensen. Vị trí đặt tại Surry Hills - vùng ngoại ô của Sydney. Năm 2012, nhà hàng chuyển đến phố Riley Street (khu Darlinghurst).

Thời điểm đó, ẩm thực Việt Nam gắn với bàn formica, ghế nhựa và đồ ăn bình dân. Red Lantern đã mang mô tuýp này đến Australia, nhưng đặt trong phong cách phục vụ sang trọng, nguyên liệu chất lượng cao để hướng đến nhóm khách mới. Từ một đầu bếp fine-dining, Mark Jensen chuyển sang lắc chảo, đổ khuôn nhiều món ăn Việt Nam.

Gỏi cuốn, bánh xèo, mực muối ớt và bánh khọt tôm thịt tại nhà hàng. Ảnh: Red Lantern.

Tại đây, các món như gỏi cuốn, nem rán, bánh mì thịt, bánh khọt tôm thịt, bánh nghệ, gà cuốn bánh tráng, thịt kho tàu, cá hồng rau mùi, salad ức vịt quay, chuối chiên, bánh bao mè... được chăm chút đặc biệt, mức giá từ 6 USD /món (khoảng 150.000 đồng).

Trong đó, mực muối ớt được cho là món đi vào lịch sử của ẩm thực Sydney, chưa từng khỏi rời thực đơn nhà hàng. Lớp vỏ giòn được tạo ra từ tinh bột khoai tây, không chứa gluten. Sau đó xốc với một loại gia vị ngon không thể cưỡng lại và chấm vào sốt chanh, tiêu trắng.

Không gian nhà hàng tại Vancouver được thiết kế theo phong cách cổ điển để gợi nhớ đến văn hóa Việt Nam xưa, mặt tiền sơn màu đỏ và treo đèn lồng. Thực đơn đồ uống cũng mang đậm dấu ấn Việt với cocktail Saigon Slipper pha chế từ đinh hương, chanh dây và Halong Bay Burst chứa vải thiều, bạc hà tươi và gừng khô.

Không gian và nội thất mang đậm văn hóa Việt Nam xưa. Ảnh: Red Lantern.

Câu chuyện của Red Lantern là minh chứng cho sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối con người và văn hóa. Năm 2009, nhà hàng nhận giải thưởng "Best Vietnamese Restaurant" (nhà hàng Việt Nam tốt nhất) của Restaurant and Catering Association (R&CA). Năm 2023 tiếp tục nhận giải thưởng này.

Năm 2024 đánh dấu thành công vượt bậc hơn với giải thưởng "Best Asian Restaurant" (nhà hàng châu Á xuất sắc) và "Best Vietnamese Restaurant" (nhà hàng Việt Nam tốt nhất) đến từ tổ chức trên. Năm 2025, nhà hàng vinh dự được trao giải "Critics' Pick" (nhà hàng được hội đồng thẩm định lựa chọn) từ Good Food Guide.

Đội ngũ cũng tiết lộ việc đóng cửa nhà hàng "huyền thoại" không hẳn là kết thúc hoàn toàn. Đây được xem như cơ hội để nhìn lại những điều đáng tự hào mà Red Lantern đã làm và hướng đến dự án mới trong tương lai.

Về phía thực khách, dù tiếc nuối, họ vẫn gửi lời cảm ơn vì những kỷ niệm đẹp và những bữa ăn ngon. Hơn hết là nhờ nhà hàng, tình yêu với ẩm thực Việt Nam cũng trở nên sâu sắc. Nhiều người bày tỏ rằng những gì nhà hàng mang lại như một thành tựu lớn, khó nơi nào có thể tuyệt vời hơn.