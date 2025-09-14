Quán gỏi gà Trấn Thành khen nức nở bị đánh giá 'không giống review'

Xuất hiện trong series "Siêu Thực Thành" của Trấn Thành cùng nhiều lời khen, nhưng quán gà ta ở phường Xóm Chiếu (TP.HCM) lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng món ăn.

Quán gỏi gà kiểu Tam Kỳ ở phường Xóm Chiếu được Trấn Thành chọn chiêu đãi dàn khách mời trong tập 4 của series review ẩm thực. Ảnh: Siêu Thực Thành.

"Tôi đến do quán được Trấn Thành giới thiệu, nhưng thực tế khác với những gì được review. Món ăn không quá đặc sắc, gỏi trộn nhạt, cháo lại mặn, lòng gà hơi dai. Trong series lại khen rằng gỏi đậm vị, cháo vừa ăn. Chỉ có thịt gà luộc là ổn, da giòn, chấm kèm muối tiêu khá ngon", thực khách Nguyễn Chung (sống tại TP.HCM) nêu cảm nhận khi ghé quán gỏi gà kiểu Tam Kỳ trên đường Nguyễn Trường Tộ (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) vào ngày 8/9.

Từ quan điểm cá nhân, nam thực khách nhận thấy mức giá tại đây khá cao so với mặt bằng chung, mỗi phần gỏi gà giá 145.000 đồng, cháo thịt gà giá 45.000 đồng và phải ngồi chờ lên món khá lâu. Thời điểm anh đến, không gian tương đối sạch sẽ, nhưng chén đũa không trang bị đầy đủ.

Dù vậy, Nguyễn Chung cho biết đây là một trải nghiệm thử cho biết theo nghệ sĩ. Anh sẽ không quay lại.

Nguyễn Chung góp ý gỏi gà nên trộn thấm vị hơn, cháo theo kiểu Tam Kỳ nhưng nên thêm vị ngọt để hợp khẩu vị miền Nam. Ảnh: Nguyễn Chung.

Quán ăn này được chú ý khi xuất hiện trong tập 4 của Siêu Thực Thành mùa 2 - một series review ẩm thực thực tế của Trấn Thành - phát sóng ngày 28/9 với lời khen "quán ngon chấn động". Nam nghệ sĩ nhận xét món ăn ít nêm gia vị nhưng đậm đà vừa tới, mỗi tuần phải đến ăn khoảng 3-4 lần.

Trước đó, bún mắm Vui (phường Vĩnh Hội) hay quán ăn Hàn Quốc Wok Of Love (phường Tân Hưng) từng quá tải khách nhờ series này. Tuy nhiên, đến quán vào ngày 11/9, thực khách Nguyễn Linh (sống tại TP.HCM) cho biết quán khá vắng, dù là giờ ăn trưa. Chất lượng món ăn cũng không giống với review.

"Tôi gọi miến và gỏi gà. Gỏi rất nhạt, phần thịt gà dai, giòn nhưng không để lại ấn tượng. Nước mắm không phải loại mắm gừng đặc trưng khi ăn gỏi gà. Hóa đơn 200.000 đồng cho 2 món cũng không rẻ. Tôi cứ tưởng mình đã tìm thêm được quán chân ái. Quán nên cải thiện hơn để giữ chân khách lâu dài sau khi được review", Linh nói với Tri Thức - Znews.

Thực khách Thùy Dung (sống tại TP.HCM) cũng nhận xét gỏi gà chưa ấn tượng. Phần gỏi gà góc 4 chỉ có vài lát thịt, đa số là hành tây, phần gà chặt còn để lại vụn xương. Bù lại, rau càng cua ăn lạ vị hơn những nơi khác. Về cách nêm nếm, cô cho rằng quán mang đặc trưng của miền Trung nên vị thiên mặn, dẫn đến việc trái khẩu vị miền Nam. Thực khách cũng nên mở lòng khi thưởng thức.

"Cháo hơi mặn với tôi, nhưng ăn ổn, có đậu xanh béo bùi và nấu bằng gạo rang thơm. Nếu ai thích đậm vị sẽ thấy vừa miệng, tiếc là cháo hơi loãng. Thời gian chờ món khá lâu", Dung bày tỏ.

Hiện tại, quán ăn này vẫn nhận nhiều đánh giá 1 sao trên Google và review chưa tốt về hương vị trên các nền tảng mạng xã hội.

Quán ăn có không gian rộng rãi, chuyên bán các món gà ta như miến, cháo, gà luộc, gỏi gà rau càng cua, lòng gà... Ảnh: Gà ta Thanh Hà.

Bà Thanh Hà, chủ quán gà ta trên, cho rằng những ý kiến trái chiều là không tránh khỏi, vì mỗi thực khách đều có cảm nhận khác nhau, người thích thanh nhẹ, người mê đậm đà. Khó có món ăn nào hợp khẩu vị 100%. Chưa kể, các món ăn của quán nấu hoàn toàn theo kiểu Tam Kỳ, vị sẽ không thiên ngọt nên có thể còn lạ lẫm với người ít ăn món miền Trung gốc.

"Tôi không dùng nhiều gia vị trong món ăn. Khi khách đến, quán mới trộn gỏi cho rau tươi giòn, món này có sốt nhẹ vị do chủ yếu là rau. Từ khi chuyển từ Quảng Nam (cũ) vào TP.HCM mở bán, tôi vẫn giữ nguyên công thức để thực khách miền Nam thử món vị miền Trung. Có thể món ăn hợp khẩu vị với Trấn Thành nên được khen, khẩu phần review và thực tế là bằng nhau", bà Hà nói.

Theo chủ quán, gà ta thường có thịt chắc, dai và mọng, da giòn nên giá luôn cao hơn gà công nghiệp. Những món ăn tại quán được biến tấu từ nhiều nguyên liệu, cách chế biến cũng khác. Mức giá các món ăn đã cân đối theo chất lượng.

Từ khi mở bán đến nay, quán đi theo mô tuýp gia đình gần gũi, chỉ có số ít nhân viên phụ bưng bê, dọn dẹp, chủ yếu là bà Hà đứng quầy chế biến nên tốc độ phục vụ vào khung giờ cao điểm chưa nhanh. Quán vẫn đang tiếp thu góp ý để cải thiện hơn.

Sau khi tập 4 của series review ẩm thực phát sóng, lượng khách tăng nhẹ, đông nhất vào buổi trưa và tối, đôi khi phải xếp hàng. Tuy nhiên, sau một tuần, khách không còn quá nhộn nhịp.