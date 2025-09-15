Xếp hàng chờ ăn bún đậu, bánh mì ở New York

Ẩm thực Việt chinh phục New York với những nhà hàng bán từ bún đậu mắm tôm, phở Nam Định đến bánh mì đúng vị quê nhà. Thực khách phải xếp hàng để thưởng thức.

Suất bún đậu mắm tôm tại nhà hàng Mắm ở New York, Mỹ. Ảnh: The Financial Times.

Ẩm thực Việt đang ngày càng để lại dấu ấn tại New York, dù cộng đồng người Việt tại đây rất nhỏ, chỉ chiếm 0,2% dân số thành phố, theo The Financial Times.

Một số nhà hàng Việt từng trở thành biểu tượng văn hóa qua từng thời kỳ. Dù vài địa chỉ đã đóng cửa, làn sóng nhà hàng Việt mới vẫn đang khám phá sự đa dạng phong phú của ẩm thực quê hương và tiếp tục chinh phục thực khách New York.

Ở rìa khu Chinatown, nhà hàng Mắm do đầu bếp Jerald Head (người Mỹ) và vợ là Nhung Đào (sinh ra tại Việt Nam) sáng lập, tập trung vào một món duy nhất là bún đậu mắm tôm.

Đây là bữa ăn gồm bún, đậu phụ rán, nhiều loại thịt lợn (lòng nướng, dồi tiết, ba chỉ luộc), ăn kèm rau thơm và chấm cùng mắm tôm - loại nước chấm đặc sản Hà Nội vốn "kén người ăn".

"Cảm giác như nhìn thấy một màu sắc mới vậy, mắm tôm thật mãnh liệt", Head mô tả, thừa nhận từng chỉ biết đến phở và bánh mì, cho đến khi nếm thử bún đậu gần 10 năm trước và "thật sự bị choáng ngợp".

Khách xếp hàng bên ngoài nhà hàng Mắm, ngồi trên bàn ghế nhựa mang từ Việt Nam sang. Ảnh: The Financial Times.

Khi trở lại New York, vì quá thèm bún đậu mắm tôm, hai vợ chồng tự chế biến tại nhà, nhập cả máy làm đậu từ Việt Nam. Ban đầu, Mắm chỉ hoạt động dưới dạng pop-up vài buổi mỗi tuần, sau đó thành nhà hàng cố định cách đây 3 năm. Không gian nhỏ hẹp, bàn ghế nhựa thấp được mang thẳng từ Việt Nam, nhưng lúc nào cũng đông kín khách.

"Chúng tôi không chỉ bán đồ ăn Việt chuẩn vị, mà còn cả trải nghiệm văn hóa đi kèm", Head chia sẻ.

Hiện cặp đôi còn mở thêm quán rượu vang tự nhiên mang tên Lai Rai ngay gần đó và sắp khai trương một tiệm bánh mì trong năm nay.

Steak tartare ăn kèm bánh mì nướng tại Ha's Snack Bar. Ảnh: Jay Cheshes.

Cách Mắm không xa, Ha's Snack Bar cũng khởi đầu bằng mô hình pop-up trước khi có địa điểm cố định vào cuối năm ngoái. Chủ quán là Anthony Ha, người Mỹ gốc Việt, đảm nhiệm bếp núc. Còn vợ anh, Sadie Mae Burns, quản lý phòng ăn, rượu vang và món tráng miệng.

Nhà hàng nhanh chóng được báo chí tung hô, khách muốn đặt chỗ "gần như bất khả thi". Sự chú ý dồn dập khiến chủ quán đôi lúc quá tải. Họ thậm chí từng nhờ nhà phê bình ẩm thực của New York Magazine đừng viết bài đánh giá, nhưng tờ báo vẫn đăng một bài viết khen ngợi hết lời.

Ẩm thực ở đây mang phong cách bistro nhưng thấm đẫm hương vị Việt: ốc sên nướng bơ chua dịu bởi me, terrine thịt lợn cay nồng, tartare bò sống ăn kèm bánh mì baguette giòn rụm với thật nhiều rau thơm. Thực đơn thay đổi thường xuyên, có khi "rẽ sang" Địa Trung Hải, như món risotto hầm thịt cừu nóng hổi.

Hiện vợ chồng Ha dự định chuyển sang một không gian rộng rãi hơn ở Lower East Side, đặt tên tạm là Bistro Ha, còn quán hiện tại sẽ duy trì như một bar rượu và đồ ăn nhẹ.

Phở Nam Định và bánh mì tại nhà hàng Bánh Anh Em. Ảnh: David Eng.

Ở khu East Village, Bánh Anh Em khai trương mùa thu năm ngoái, lúc nào cũng có hàng dài khách chờ, thậm chí đợi 2 tiếng buổi tối.

Đầu bếp Nhu Ton, sinh ra tại miền Trung Việt Nam, sang Mỹ cách đây 13 năm, cùng cộng sự John Nguyen (người Mỹ gốc Việt) mở nhà hàng để thỏa nỗi nhớ hương vị quê nhà. Trước đó, họ từng thành công với Banh Vietnamese Shop House ở Upper West Side năm 2020.

Để chuẩn bị cho dự án mới, Ton đã rong ruổi khắp Việt Nam bằng xe máy, ghi chép công thức và tìm nguồn nguyên liệu, rồi nhập khẩu trực tiếp cho quán.

"Tôi đã thử mọi loại bánh mì có thể", cô kể.

Thực đơn của Bánh Anh Em trải dài khắp vùng miền, được chăm chút kỹ lưỡng. Tô phở Nam Định nóng hổi với 3 loại thịt bò, sợi phở mềm, nước dùng gừng thơm đậm đà, giàu vị umami, khiến nhiều thực khách bất ngờ.

"Khi tôi mới đến Mỹ, ẩm thực Việt ở đây hầu như chỉ có phở và bánh mì, mà lại chẳng giống quê nhà. Do đó, tôi quyết định mở nhà hàng của riêng mình, theo tầm nhìn của chính tôi", Ton nói.