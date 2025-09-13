5 quán cà phê mùa hồng chín trĩu cành ở Đà Lạt

Mùa hồng chín, Đà Lạt rực rỡ với những vườn quả trĩu cành, mang đến trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Mỗi độ thu về, những vườn hồng Đà Lạt lại bước vào mùa quả chín, nhuộm vàng cam cả góc trời. Không chỉ thưởng thức vị ngọt đặc trưng, du khách còn có thể chụp ảnh giữa vườn hồng trĩu quả, tận hưởng không gian lãng mạn của thành phố sương mù. Mùa hồng kéo dài từ tháng 9 đến cuối tháng 11, cũng là lúc tiết trời khô ráo, thuận lợi cho du khách khám phá.

Rừng Nhiệt Đới Cafe

Địa chỉ: Hẻm 63, đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 7-18h

7-18h Mức giá: 55.000-68.000 đồng/ly

Nằm trong khuôn viên rộng 3.000 m2, Rừng Nhiệt Đới là một trong những quán cà phê hot bậc nhất Đà Lạt mỗi độ thu về. Kim Triều, đại diện quán, cho biết quán sở hữu hơn 50 cây hồng với 10 giống khác nhau. Hiện hồng đã bắt đầu ngả cam, một số cây sai quả chín, thu hút đông đảo khách check-in.

Quán có 3 tầng cà phê, nhiều góc chụp ảnh dựng sẵn để khách không phải chờ lâu. Ngoài vườn hồng, nơi đây còn trồng cẩm tú cầu, ngọc thảo, hoa hồng, tạo nên khung cảnh nên thơ, giúp khách đứng đâu cũng có ảnh "sống ảo".

Đến đây, du khách có thể hái và thưởng thức hồng chín miễn phí ngay tại vườn. Thực đơn nước giá 55.000-68.000 đồng/ly. Ngoài ra, quán còn bán bánh ngọt và các loại đặc sản về hồng Đà Lạt.

Bao tiền một mớ bình yên

Địa chỉ: Đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 7h30-18h30

7h30-18h30 Mức giá: 65.000-90.000 đồng/ly

Ẩn mình dưới những tán hồng cổ thụ gần 50 năm tuổi, tổ hợp dịch vụ cà phê, ẩm thực này mang đến cho khách không gian yên tĩnh, cách biệt phố thị, đắm mình trong không gian xanh mát và tiếng suối chảy róc rách. Vào mùa hồng chín, cả khu vườn rực rỡ sắc cam dưới nắng vàng, như đưa du khách lạc vào miền cổ tích.

Quán được thiết kế với không gian nhà gỗ, gần gũi với thiên nhiên. Trong đó, nổi bật là cây cầu gỗ bắc ngang qua suối - điểm check-in nổi bật với những tán hồng chín bên trên, dòng suối mát lành bên dưới. Khách tham quan có thể dạo chơi, chụp ảnh dưới những tán hồng chín vàng ươm hay lội suối, tận hưởng làn nước mát.

Quán không bán vé tham quan, khách chỉ cần gọi nước uống. Ngoài ra, nơi đây còn phục vụ các món ăn dân dã như gà nướng, cơm lam, lẩu gà, các món chế biến từ cá tầm, bò, và bán hồng tươi về làm quà.

Persimmon Cafe

Địa chỉ: 96B Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 7h-20h30

7h-20h30 Mức giá: 50.000-70.000 đồng/ly

Persimmon gây ấn tượng với thiết kế gỗ mộc mạc, bao quanh bởi vườn hồng và những khóm hoa nhiều màu sắc. Từ tháng 9, những quả hồng bắt đầu dần chuyển màu, báo hiệu thu về. Mùa hồng kéo dài 3-4 tháng, mang đến nhiều dáng vẻ, sắc độ khác nhau. Đầu mùa, hồng chín xen kẽ những quả hồng vỏ cam, đung đưa dưới những tán lá xum xuê.

Món đặc trưng mùa này là hồng dầm sữa - vị ngọt thanh kết hợp béo ngậy, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho thực khách. Ngồi dưới tán hồng già, thưởng thức cà phê và ngắm sắc thu lãng đãng, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của hồng trong gió sẽ mang đến cho khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Tiệm cà phê Nhà của Thông

Địa chỉ: Hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 7h-19h

7h-19h Mức giá: 50.000-70.000 đồng/ly

Tiệm cà phê Nhà của Thông nằm cạnh sườn đồi với tầm nhìn thoáng đãng, thu trọn khung cảnh núi đồi với những cánh rừng thông xanh ngát. Đến mùa thu về, nơi đây khoác lên diện mạo mới với lớp áo vàng cam rực rỡ của những quả hồng chín mọng.

Nắng thu ươm vàng khiến những quả hồng thêm nổi bật dưới những tán lá. Dưới những tán hồng trĩu quả đến sát đất, quán kê thêm chiếc ghế gỗ tạo thành điểm check-in không thể bỏ qua.

Ngồi bên sườn đồi nhâm nhi cà phê, ngắm hồng đung đưa trong gió, xa xa mây trắng bồng bềnh, du khách sẽ cảm nhận rõ vẻ đẹp riêng của thu Đà Lạt. Đây cũng là địa điểm ngắm hoàng hôn nổi bật ở xứ sở nghìn hoa.

Tiệm cà phê Nhà Ngoại

Địa chỉ: Hẻm 63, đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 8h-16h

8h-16h Mức giá: 69.000 đồng/ly

Dù không nhiều cây hồng như các quán khác, Nhà Ngoại vẫn níu chân khách bởi không gian xanh mát, điểm xuyết những trái hồng đỏ cam, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Trong đó, nổi bật là con dốc lát đá giúp những bức ảnh mùa thu có thêm chiều sâu.

Mỗi mùa hồng, quán chuẩn bị giỏ mây đựng đầy hồng chín để khách làm đạo cụ chụp ảnh. Quán mở cửa tham quan, chụp ảnh miễn phí từ 8h đến 16h, khách chỉ cần gọi nước đồng giá 69.000 đồng/món. Ngoài ra, nơi đây còn phục vụ các món gà (lẩu, nướng), khách cần đặt trước 2 tiếng.





