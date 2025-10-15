93% khách Việt chọn món đẹp để chụp ảnh

Thay vì những thực đơn nếm thử dài dòng, thực khách châu Á ưu tiên sự thoải mái khi thưởng thức ẩm thực cao cấp, trong khi khách Việt vẫn ưu tiên “ăn bằng mắt”.

Khách Việt ưu tiên gọi những món ăn, thức uống được trình bày bắt mắt để chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Linh Huỳnh.

Báo cáo The Future of Food 2026 do Marriott International công bố ngày 14/10 hé lộ 5 xu hướng định hình tương lai ẩm thực khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Trong đó, Việt Nam được vinh danh là một trong những thiên đường ẩm thực mới nổi của châu Á, nơi thực khách trẻ không chỉ tìm kiếm món ngon mà còn khao khát những trải nghiệm ẩm thực mới lạ, trọn vẹn, thỏa mãn cả vị giác lẫn thị giác.

Theo báo cáo, có đến 93% thực khách Việt thừa nhận ưu tiên chọn món ăn và đồ uống có phần trình bày bắt mắt để chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội - tỷ lệ cao nhất trong 9 quốc gia được khảo sát.

Dù xu hướng “ăn nhanh, gọn, đơn giản” đang chiếm ưu thế ở khu vực APAC (với 59% thực khách lựa chọn), người Việt vẫn chuộng trải nghiệm cầu kỳ, tinh tế hơn - chỉ 33% chọn phong cách ăn uống giản dị. Điều này cho thấy niềm yêu thích của khách Việt với những bữa ăn được đầu tư về hình thức, câu chuyện và cảm xúc.

Với đồ uống, 60% thực khách Việt chọn cocktail cổ điển, cao hơn mức trung bình của khu vực (48%), và 40% quan tâm đến rượu vang hoặc rượu mạnh, gấp đôi tỷ lệ chung của APAC.

Trong khi thực khách APAC chọn phong cách ẩm thực cao cấp nhưng thoải mái, giản dị hơn thì nhiều khách Việt vẫn chọn trải nghiệm ẩm thực cầu kỳ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, ẩm thực Việt còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hệ thống khách sạn Marriott khi 96% thực khách quốc tế lựa chọn món Việt trong thực đơn. Phở là món được gọi nhiều nhất trong dịch vụ ăn tại phòng, vượt lên cả sandwich và burger. Đặc biệt, nước mắm Việt Nam còn góp mặt trong top 3 loại gia vị phổ biến nhất tại các khách sạn trong khu vực, bên cạnh nước tương và sốt cà chua.

Một trong những xu hướng nổi bật mà The Future of Food 2026 nêu ra là sự trỗi dậy của “casual luxury” - phong cách ẩm thực cao cấp nhưng thoải mái, linh hoạt hơn. Những thực đơn nếm thử cầu kỳ nhiều món đang dần nhường chỗ cho những bữa ăn tinh giản, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

“Thực khách ngày nay không chỉ tìm kiếm hương vị hoàn hảo, mà còn muốn một sự kết nối tinh thần - giữa chất lượng, cảm xúc và sự thoải mái", ông Petr Raba, Phó Chủ tịch phụ trách Ẩm thực Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) chia sẻ. Thay vì những không gian trang trọng, gò bó, ngày càng nhiều nhà hàng chọn cách mang đến bữa ăn gần gũi hơn nhưng vẫn giữ đẳng cấp, từ món gà rán phủ trứng cá caviar cho đến thực đơn à la carte linh hoạt.

Theo khảo sát, 48% thực khách APAC cho biết họ yêu thích các bữa ăn có yếu tố trình diễn hoặc tương tác trực tiếp, như omakase hay đầu bếp nấu tại bàn.

Súp khoai mỡ, rau mần tưới xuất hiện trong set menu tại nhà hàng 5 sao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Một điểm nhấn quan trọng khác của báo cáo là sự quay trở lại của nguyên liệu bản địa. Có đến 85% khách sạn của Marriott trong khu vực APAC đưa các nguyên liệu hoặc món ăn địa phương vào thực đơn.

Từ rau rừng, lá thơm, hạt tiêu đến những loại cá nhỏ từng bị lãng quên - tất cả đang được hồi sinh, trở thành chất liệu để các đầu bếp kể câu chuyện ẩm thực riêng. Điều này phản ánh xu hướng phát triển ẩm thực bền vững và theo mùa, khi các đầu bếp không chỉ nấu ăn mà còn giữ vai trò như “người gìn giữ di sản”.

Báo cáo cũng chỉ ra vai trò ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ẩm thực - từ khâu quản lý đặt bàn, gợi ý món ăn, cho tới phân tích khẩu vị, "đo ni đóng giày" cho từng thực khách.

Cùng với Indonesia, Philippines và Trung Quốc đại lục, Việt Nam được xem là điểm đến ẩm thực mới nổi của châu Á, nhờ nền văn hóa ẩm thực đa dạng và sức sáng tạo không ngừng của thế hệ đầu bếp trẻ.

Không chỉ trong không gian nhà hàng, tinh thần sáng tạo còn lan tỏa đến những “hawkerpreneurs” - đầu bếp đường phố thế hệ mới, biến ẩm thực bình dân thành món ăn đương đại đầy cảm hứng.

Song song đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xu hướng ăn uống lành mạnh: 63% chọn món thuần chay, 64% chọn ăn chay truyền thống và hơn một nửa tránh thực phẩm chứa gluten.