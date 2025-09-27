Hàng triệu lượt xem cô gái TP.HCM đi ăn cơm sườn, bún riêu hạng sang

Series ghi lại trải nghiệm đi ăn một mình của cô gái sống tại TP.HCM thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Cách chọn nhà hàng sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp.

Video ăn buffet tôm hùm tại khách sạn 5 sao đạt hơn 1,6 triệu lượt xem Cô gái đưa người xem đến khách sạn 5 sao ở phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) thưởng thức buffet tôm hùm, cua tươi giá 2 triệu đồng/người. Khách sạn này nổi tiếng với tôm hùm sốt tiêu đen.

Trong video gần nhất, cô gái một mình đi ăn omakase với hóa đơn hơn 10 triệu đồng cho khoảng 10 món tại một nhà hàng ở phường Sài Gòn (TP.HCM). Hình thức ẩm thực này được xem là xa xỉ, bởi cách phục vụ chuyên biệt, nguyên liệu thượng hạng nhập từ Nhật Bản và độ riêng tư. Video hiện thu hút hơn 500.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Khi đến các nhà hàng, cô gái sẽ thông báo "đi một mình" với nhân viên, đây cũng là cách mở đầu thu hút hàng trăm nghìn đến triệu lượt xem cho các video khác. Không trò chuyện, không xem điện thoại, cô chỉ tập trung thưởng thức các món ăn.

"Thích xem kênh này vì chill, ăn uống từ tốn và cảm nhận sâu hương vị, phù hợp cho người hướng nội. Nhờ kênh này biết thêm một số nơi ăn uống", một người nhận xét. Người khác lại bình luận: "Ngày nào cũng phải xem để sau này giàu lên đi ăn cũng đỡ bỡ ngỡ. Những người ít có điều kiện đi ăn sang trọng cũng được mở mang tầm mắt".

Bữa ăn omakase đắt đỏ với súp tổ yến cua lông, snack cua tươi, tinh hoàn cá nóc... Ảnh: Một Mình Thôi.

Từ ngày 14/8, tài khoản TikTok Một Mình Thôi được lập ra và bắt đầu đăng tải các video đi ăn một mình mỗi ngày. Cô gái không tiết lộ tên, chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Chưa đầy 2 tháng, số người theo dõi đã hơn 300.000 nhờ sự xuất hiện của điểm ăn uống hạng sang như buffet 5 sao, omakse, trà chiều Bitexco, ăn tối trên du thuyền...

Trong một video 11 triệu lượt xem, cô gái một mình đến tầng 66 của Landmark 81 và gọi đĩa cơm sườn giá 550.000 đồng. Phần cơm được mang ra gồm cơm từ gạo ST25, sườn Iberico nướng, chả hấp, bì, rau củ muối chua, một chén canh và nước mắm chua ngọt. Cô gái gần như không nói gì từ khi ngồi xuống đến lúc kết thúc, chỉ ăn và ngắm cảnh, để người xem tự cảm nhận mọi thứ.

Ngày 17/9, video ăn bánh khọt giá 500.000 đồng bên trong khách sạn 5 sao ở phường Sài Gòn (TP.HCM) cũng thu hút hơn 200.000 lượt xem. Cô gái cho biết càng khám phá càng thấy ẩm thực ở TP.HCM đa dạng trong hương vị, hình thức, mức giá lẫn cách phục vụ khiến khẩu vị của bản thân cũng phong phú. Trước đây, cô không biết ăn sashimi (món sống), nhưng khi trải nghiệm lại thành món yêu thích.

Bánh khọt thịt heo Iberico, cua hoàng đế và bún riêu cua, tôm tít ở một khách sạn 5 sao. Ảnh: Một Mình Thôi.

"Khi đi ăn một mình sẽ tận hưởng trọn vẹn bữa ăn, không gian mà không bị xao nhãng bởi cuộc nói chuyện. Một mình không có nghĩ là thiếu, mà là đủ để lắng nghe chính mình sau mỗi ngày dài", cô bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Cô gái cũng thường xuyên ăn món bình dân được bán trong nhà hàng để so sánh sự khác biệt. Một số video thử trà chanh 210.000 đồng, cá kho tộ 720.000 đồng, gỏi cuốn 250.000 đồng, kem dừa 310.000 đồng, bún riêu 780.000 đồng... liên tục lên xu hướng, khiến nhiều người choáng ngợp với mức giá và cách phục vụ thanh lịch.

Song, khi ăn một mình, đi kèm với cảm giác riêng tư là sự giới hạn về trải nghiệm. Mỗi nhà hàng, cô gái chỉ gọi một món, nếu khẩu phần nhiều phải nhờ đóng gói mang về. Riêng các nơi có set menu hoặc buffet, sức ăn của một người khó có thể thưởng thức trọn vẹn.

Để tương tác với nhân viên được thoải mái, cô gái thường dùng chiếc mắt kính gắn camera ở giữa gọng để ghi hình.

Các quán ăn tầm trung cô giới thiệu chỉ có giá dao động 50.000-300.000 đồng/người. Ảnh: Một Mình Thôi.

Trong thời gian tới, cô gái vẫn tiếp tục đăng tải các video đi ăn một mình mỗi ngày với mong muốn gợi ý địa chỉ ăn uống uy tín để đáp lại tình cảm lớn nhiều người đã dành cho cô. Con số trăm nghìn lượt theo dõi như một động lực đáng trân trọng. Các điểm ăn uống sẽ được lựa chọn theo tiêu chí hương vị ngon, có điểm nhấn.

Ngoài các nhà hàng lớn, cô gái cũng chuyển sang giới thiệu xen kẽ các quán ăn tầm trung, dễ tiếp cận với mọi người. Hiện đã có các video về bún nước Huyền, Nong Farm, Dookki, ChanChan Noodle, Chang Kang Kung... Dù đặt trong nhà hàng sang trọng hay quán bình dân, mỗi món ăn đều mang phong vị riêng biệt.