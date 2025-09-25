Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ẩm thực

Quán trà sữa vạ lây khi khách cosplay 'tổng tài ra lệnh đánh người'

  • Thứ năm, 25/9/2025 18:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một quán trà sữa ở Hà Nội khẳng định không thuê người quảng cáo hay dàn dựng nội dung, sau khi loạt hình ảnh khách hàng cosplay "tổng tài ra lệnh đánh người" lan truyền.

Đại diện thương hiệu trà sữa khẳng định không thuê cá nhân nào để quảng bá theo trào lưu "tổng tài". Ảnh: L.T.

Ngày 25/9, một thương hiệu trà sữa ở Hà Nội ra thông báo liên quan việc một số khách đến quán quay video, chụp ảnh cosplay "tổng tài ra lệnh đánh người" rồi đăng lên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh lan truyền, quán bị cộng đồng mạng tấn công, nhận nhiều đánh giá 1 sao và bình luận tiêu cực, cho rằng "dùng chiêu trò" để quảng cáo.

Đại diện quán khẳng định không thuê bất kỳ cá nhân nào để quảng bá, không can thiệp vào nội dung video, ảnh của khách hàng khi đến quán.

"Nếu sự việc gây hiểu lầm hay khó chịu, chúng tôi thành thật xin lỗi. Rất mong mọi người thấu hiểu và dừng những hiểu lầm không đáng có", thông báo nêu.

tong tai ra lenh anh 1

Khách hàng đến quán trà sữa giơ tay cosplay "tổng tài ra lệnh đánh người", ngày 24/9.

Cùng ngày, H., nhân vật chính trong loạt ảnh cosplay tại quán trà sữa trên, cũng lên tiếng đính chính.

Anh cho biết hôm 24/9 cùng bạn ghé quán mua đồ uống, thấy trang phục của mình giống "tổng tài ra lệnh đánh người" nên chụp vài tấm ảnh đăng lên một hội nhóm mạng xã hội. Tuy nhiên, ảnh sau đó bị chia sẻ lại, kèm nhiều bình luận trái chiều khiến thương hiệu bị ảnh hưởng.

"Tôi mong các hội nhóm gỡ ảnh để tránh ảnh hưởng tới quán và cá nhân tôi", H. nói.

tong tai ra lenh anh 2

"Tổng tài" tên N.V.T. đến quán cà phê ở Times City xin lỗi gia đình nạn nhân, sáng 19/9. Ảnh: Ánh Hoàng.

Trước đó, ngày 17/9, một quán cà phê ở Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát khiến dư luận chú ý.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, Bắc Ninh) lao vào quầy thu ngân, đấm liên tiếp vào mặt nhân viên. Người đi cùng Vũ, được cho là "tổng tài" đã ra lệnh đánh người do bị nhắc nhở vì hút thuốc trong quán.

Ngày 20/9, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Vũ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. "Tổng tài" tên N.V.T. (28 tuổi) cũng bị lấy lời khai, tiếp tục điều tra. T. và người thân sau đó đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.

Nam thanh niên hành hung nhân viên quán cà phê vì bị nhắc hút thuốc Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Bắt khẩn cấp đàn em của 'tổng tài' trong vụ đánh nhân viên quán cà phê

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê quán Bắc Ninh).

09:53 20/9/2025

'Tổng đài' ra lệnh đánh người là ai?

Từ “tổng đài” được cộng đồng mạng gắn cho những nhân vật “thích làm tổng tài” ngoài đời thực, song hành vi lại kệch cỡm, trái ngược hình tượng ngôn tình.

18:10 19/9/2025

Thấy gì sau vụ ‘tổng tài’ hút thuốc, ra lệnh đánh người

Từ vụ việc nhân viên quán cà phê bị đánh khi nhắc khách không hút thuốc, dư luận đặt câu hỏi về hiệu lực của quy định “nói không” với khói thuốc nơi công cộng.

15:39 19/9/2025

Châu Sa

tổng tài ra lệnh tổng tài ra lệnh ra lệnh đánh người trà sữa quán trà sữa Hà Nội cosplay tổng tài đính chính đánh giá 1 sao vạ lây Lam Trà

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý