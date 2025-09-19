'Tổng đài' ra lệnh đánh người là ai?

Từ “tổng đài” được cộng đồng mạng gắn cho những nhân vật “thích làm tổng tài” ngoài đời thực, song hành vi lại kệch cỡm, trái ngược hình tượng ngôn tình.

Trên mạng xã hội, “tổng đài” không chỉ đơn thuần mang nghĩa là nơi tiếp nhận và xử lý cuộc gọi dịch vụ khách hàng. Từ này được giới trẻ sử dụng với hàm ý châm biếm, chỉ những “tổng tài dỏm”, hình mẫu đàn ông khoác áo vest, tỏ vẻ quyền lực nhưng thực chất lại thiếu khí chất lẫn đẳng cấp.

Trong văn hóa ngôn tình Trung Quốc, “tổng tài” vốn là thuật ngữ quen thuộc để miêu tả nam chính với các đặc điểm điển hình như giàu có, đẹp trai, lạnh lùng... Nhân vật này thường xuất thân là CEO tập đoàn lớn, lái siêu xe, sống trong biệt thự xa hoa.

Thực tế, “tổng đài” không phải khái niệm mới. Người trẻ Việt đã sử dụng cụm từ này nhiều năm qua, nhưng gần đây bất ngờ viral trở lại sau vụ việc xảy ra ngày 18/9.

Một đoạn video lan truyền cho thấy nhân viên quán cà phê tại Khu đô thị Times City (Hà Nội) bị hành hung khi nhắc nhở khách không hút thuốc. Trong clip, một người đàn ông ăn mặc lịch sự với vest, cà vạt và sơ mi trắng được cho là đã ra hiệu cho bạn đi cùng tấn công nhân viên. Ngay sau đó, anh ta giơ tay chỉ đạo rồi hô liên tục ba tiếng “thôi, thôi, thôi” trước khi quay về chỗ ngồi.

Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng bức xúc và gán cho nhân vật biệt danh “tổng đài”.

“Đúng là tổng đài coi trời bằng vung”, một tài khoản trên Threads bình luận.

Không chỉ dùng để chỉ trích, từ này còn được nhiều người trẻ dùng để tự trào bằng cách gắn cho mình danh xưng “tổng đài” trong những tình huống hài hước.

Chẳng hạn, một người tự đăng hình cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hôm nay tổng đài đặt mục tiêu nghìn tỷ, sẽ đạt được trong năm 2126”, câu đùa ám chỉ sự bất khả thi và việc bản thân còn lâu mới chạm tới hình mẫu “tổng tài” trong truyện ngôn tình.