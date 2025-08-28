'Cô giáo tiếng Anh' và 'thầy thể dục' là ai?

Taylor Swift gây chú ý khi dùng cách gọi hài hước “cô giáo tiếng Anh và thầy thể dục” để chia sẻ tin vui đính hôn Travis Kelce với người hâm mộ.

Rạng sáng 27/8 (giờ Hà Nội), Taylor Swift chính thức đính hôn với Travis Kelce, ngôi sao bóng bầu dục của đội Kansas City Chiefs.

Trong loạt ảnh lãng mạn được đăng tải trên mạng xã hội, nữ ca sĩ viết dòng trạng thái: “Your English teacher and your gym teacher are getting married” (Tạm dịch: “Giáo viên tiếng Anh và thầy giáo thể dục của bạn đã kết hôn”). Dòng trạng thái ngắn gọn lập tức gây chú ý, đặc biệt với những người theo dõi cặp đôi từ lâu.

Hồi cuối tháng 7, bên dưới bức ảnh đi ăn tối của Travis Kelce với Taylor Swift, nhiều bình luận đồng tình rằng họ trông giống “cô giáo tiếng Anh và thầy giáo thể dục”. Nay, giọng ca You Belong With Me khéo léo sử dụng chính lời ví von này để công bố tin vui tới người hâm mộ, khiến cụm từ nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Lý do người hâm mộ gọi Taylor Swift là “giáo viên tiếng Anh” xuất phát từ việc cô sử dụng vốn từ vựng phong phú, nhiều cách diễn đạt ẩn dụ và trau chuốt khi viết lời nhạc. Tại Việt Nam, nhiều người thậm chí còn đùa rằng “nghe nhạc Taylor Swift giúp ôn thi IELTS”.

Bên cạnh đó, trong một buổi phỏng vấn với Vogue năm 2016, Taylor từng tiết lộ rằng nếu không làm ca sĩ, cô muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh.

Trong khi đó, Travis Kelce là vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp, bởi vậy được fan gọi vui là “thầy thể dục” hay “huấn luyện viên thể hình”.

Sau khi bài đăng chia sẻ tin đính hôn được công bố, cụm từ “giáo viên tiếng Anh” nhanh chóng trở thành một cách gọi phổ biến dành cho Taylor Swift trong cộng đồng mạng Việt.

“Cô giáo dạy tiếng Anh đã thao túng tâm lý tôi rằng ‘belong with me’ mới là đúng ngữ pháp chứ không phải ‘belong to me’”, một người dùng trên Threads viết.