Thực hư 'soái ca mùa dịch' Nino's Home nấu ăn trở lại

Bài đăng mới trên fanpage Nino's Home gây xôn xao về sự trở lại của YouTuber nấu ăn từng rất "hot" trong mùa dịch. Song, fanpage này do fan lập ra, anh chàng vẫn im hơi lặng tiếng.

Hình ảnh được fanpage Nino's Home do fan lập ra đăng tải ngày 12/10.

Ngày 12/10, fanpage mang tên Nino's Home bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc sơ mi trắng quen thuộc, đứng trong căn bếp, kèm theo chú thích "Tối nay em muốn ăn gì: anh… hay món anh nấu?". Bài đăng nhanh chóng nhận về hơn 62.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận chào mừng sự trở lại của chủ kênh sau 2 năm biến mất khỏi YouTube.

Kênh Nino's Home "gây bão" đỉnh điểm vào năm 2021 nhờ những video nấu ăn gần gũi, đẹp như phim. Điều khiến kênh này thu hút đông đảo người xem là chủ kênh Nino, tên thật Nguyễn Duy Hoàng (sinh năm 1995, sống tại TP.HCM) với vóc dáng cao ráo, ăn mặc gọn gàng và đôi bàn tay gân guốc. Anh chọn cách giấu mặt, tất cả video nấu ăn đều đội chiếc đầu gấu.

Song, fanpage vừa đăng tải bài viết mới do fan (người hâm mộ) lập ra để chia sẻ lại những khoảnh khắc nổi bật của Nino. Fanpage chính thức có đến 145.000 lượt theo dõi và bài đăng gần nhất vẫn dừng ở năm 2021. Kênh Nino's Home hơn 7 triệu lượt đăng ký cũng ngừng cập nhật từ năm 2023. Video cuối cùng là làm kem oreo.

Diện mạo của chủ kênh - người nấu ăn chính trong video - là yếu tố hút hàng triệu lượt xem cho những video.

Vào tháng 6/2024, sau gần 10 tháng không đăng video, người xem kênh của Nino bày tỏ sự lo lắng về sự vắng bóng bí ẩn này. Dưới phần bình luận của những video, không ít người gửi lời hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống. Thậm chí, có thông tin anh đã qua đời.

Thời điểm đó, Nino đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân, cho biết anh vẫn bình an, nhưng sống khép kín nên không muốn lộ mặt và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Kênh Nino's Home đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, anh vẫn mong sớm gặp lại người xem ở một vai trò mới.

Những món ăn đẹp mắt, video chỉn chu trở thành niềm vui cho nhiều người trong mùa dịch.

Kênh Nino's Home nổi tiếng nhất nhì Việt Nam trong giai đoạn 2020-2023. Chủ kênh có niềm đam mê lớn với nấu ăn và nuôi mèo. Cuối những video, anh thường cho mèo nếm thử món mới.

Trước khi xây dựng nội dung nấu ăn, Nino từng sở hữu một kênh YouTube khác nhưng gặp trục trặc. Sau đó, anh lập kênh Nino's Home vào khoảng tháng 9/2018 và nhanh chóng đạt triệu view, đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19.

Hướng đi của kênh là nấu ăn tại nhà sau giờ tan làm, tự mày mò những món cơ bản ai cũng có thể thực hiện. Nino từng chia sẻ anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ tự học nên món ăn có thể phụ thuộc vào khẩu vị từng cá nhân. Để người xem học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, Nino đã lập nhóm Học viện bếp bánh với gần 980.000 thành viên vào năm 2020.