Giới hạn khách ăn gà ngồi 1 tiếng tại 'bàn tỷ phú Jensen Huang'

Du khách đổ xô đến check-in khiến quán gà rán Hàn Quốc quá tải, phải ra quy định giới hạn thời gian ngồi tại "bàn tỷ phú" nơi 3 lãnh đạo Nvidia, Samsung và Hyundai từng dùng bữa.

Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong (trái) cùng Chủ tịch điều hành Huyndai Motor Group Chung Eui-sun (giữa) và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tại một nhà hàng gà rán ở Seoul, tối 30/10. Ảnh: Yonhap.

Một chi nhánh của chuỗi Kkanbu Chicken tại Seoul, nơi CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Motor Chung Eui-sun từng ngồi thưởng thức bia và gà rán, vừa thông báo giới hạn thời gian ngồi tại "bàn tỷ phú" xuống còn một giờ.

Quy định mới được đưa ra sau khi hàng loạt du khách và người hâm mộ kéo đến mong được ngồi đúng "chiếc bàn quyền lực" để lấy may, Chosun đưa tin.

Tấm biển mới đặt tại chi nhánh Kkanbu Chicken gần ga Samsung, quận Gangnam (Seoul) viết: "Bàn Jensen Huang chỉ được sử dụng tối đa một giờ cho tất cả khách. Chúng tôi hy vọng mọi người đến đây đều mang về năng lượng tích cực".

"Sau khi 3 vị lãnh đạo ghé thăm, lượng khách đổ đến quá đông nên chúng tôi phải giới hạn thời gian sử dụng chỗ ngồi này", đại diện nhà hàng cho hay.

Quán gà rán mở cửa từ 15h đến 2h sáng hôm sau. Với quy định mới, chiếc bàn nơi Jensen Huang từng ngồi có thể phục vụ khoảng 10-11 lượt khách mỗi ngày.

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng tấm poster có chữ ký của 3 lãnh đạo tại quán Kkanbu Chicken, nơi diễn ra buổi "gặp gỡ AI Kkanbu". Ảnh: Lee Young-bin/Chosun.

Từ sau "cuộc gặp gỡ gà rán và bia" (chimaek) nổi tiếng, chi nhánh này trở thành điểm check-in hút khách. Nhiều người đến đây với hy vọng "nhận được may mắn" từ 3 doanh nhân hàng đầu Hàn Quốc và Mỹ.

Trên các nền tảng đánh giá địa điểm, nhiều khách hàng đăng ảnh chụp bên cạnh khung chữ ký của 3 lãnh đạo, kèm bình luận: "Mong mình cũng làm ăn phát đạt như họ", "Ăn gà ngon rồi cả nhà sẽ thịnh vượng", hay "Dù phải chờ rất lâu, nhân viên vẫn rất thân thiện".

Trong tối 30/10, ba lãnh đạo gọi 3 con gà nguyên con và phô mai que, tổng hóa đơn khoảng 2,7 triệu won (gần 50 triệu đồng), bao gồm cả phần chi trả cho đồ ăn của những khách ngồi gần đó.

CEO Jensen Huang, người đích thân chọn địa điểm, chia sẻ với báo chí: "Tôi thích thưởng thức gà và bia cùng bạn bè. Kkanbu là nơi hoàn hảo cho điều đó".

"Jensen Huang là người dẫn dắt câu chuyện suốt buổi. Khi biết danh tính họ, tôi vẫn thấy như mơ. Chúng tôi chẳng chuẩn bị gì đặc biệt ngoài việc dọn dẹp kỹ và dự trữ thêm nguyên liệu", chủ quán nói.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang bước ra ngoài nhà hàng Kkanbu Chicken, phát gà rán kèm khoai tây chiên cho người dân và người hâm mộ. Ảnh: Yonhap.

Sau buổi gặp gỡ này, sức nóng của Kkanbu Chicken tăng vọt. Tên thương hiệu nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh mục tìm kiếm phổ biến trên các ứng dụng giao đồ ăn lớn như Baemin và Coupang Eats.

Theo Korea Hearld, Kkanbu Chicken từng trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim Squid Game của Netflix.

Thành lập năm 2006, thương hiệu chính thức phát triển mô hình nhượng quyền từ năm 2008.

Khác với nhiều chuỗi gà rán Hàn Quốc vốn chú trọng giao hàng, Kkanbu tập trung vào mô hình ăn tại chỗ, cho phép khách hàng thưởng thức gà rán và bia tươi ngay trong không gian quán. Đến nay, chuỗi này vận hành hơn 170 cửa hàng trên toàn quốc.

Các chuyên gia nhận định buổi gặp gỡ của ba vị CEO có thể trở thành bước ngoặt cho sự hồi sinh của Kkanbu Chicken, khi thương hiệu được biết đến rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

