Hàn Quốc kỳ vọng nối lại du lịch với Triều Tiên

Hàn Quốc kỳ vọng có thể khởi động lại các tour du lịch liên Triều tới núi Kumgang, đồng thời mở rộng sang khu nghỉ dưỡng hiện đại Wonsan - Kalma.

Trẻ em chơi đùa tại khu du lịch biển Kalma, ngày 13/8. Ảnh: KCNA.

Ngày 22/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young bày tỏ mong muốn sớm khôi phục chương trình du lịch liên Triều tới núi Kumgang của Triều Tiên, mở rộng sang khu nghỉ dưỡng biển Wonsan - Kalma mới khai trương, theo Yonhap.

Phát biểu được ông Chung đưa ra trong cuộc gặp với bà Hyun Jeong-eun, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai - công ty mẹ của Hyundai Asan, đơn vị từng vận hành các tour du lịch đến núi Kumgang trước khi bị đình chỉ. Chương trình du lịch từng sôi động này đã phải dừng lại đột ngột vào tháng 7/2008.

"Tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm đến, khi tour tới khu du lịch núi Kumgang có thể được kết nối với khu vực Wonsan - Kalma để vận hành một cách bài bản", Bộ trưởng Chung nói.

Chủ tịch Hyundai bày tỏ sự đồng tình, cho biết đơn vị mong các tour có thể nối lại bằng cách kết hợp núi Kumgang với Wonsan, nhất là trong bối cảnh Triều Tiên tập trung phát triển mạnh khu vực này.

Tại cuộc gặp, ông Lee Paik-hoon, Giám đốc điều hành Hyundai Asan, khẳng định công ty đã sẵn sàng mở lại các tour tới bãi biển Triều Tiên "bất cứ lúc nào".

"Wonsan là điểm đến mà du khách Hàn Quốc nên trải nghiệm bằng du thuyền", ông Lee nói, cho biết công ty đã chuẩn bị sẵn các tàu chở khách.

Du khách đi dọc một lối mòn ở núi Kumgang, Triều Tiên, năm 2018. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, Triều Tiên đang nỗ lực quảng bá khu nghỉ dưỡng Kalma bằng nhiều chương trình du lịch trong mùa thấp điểm.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một lễ hội ẩm thực đã khai mạc tại khu du lịch Kalma vào ngày 21/9, thu hút các đầu bếp đến từ Bình Nhưỡng và khoảng 100 thành phố, tỉnh thành khác.

Với chủ đề "Ẩm thực thế giới tại điểm đến du lịch tầm cỡ thế giới", sự kiện năm nay có các hoạt động như triển lãm món ăn đặc sản địa phương, cuộc thi chế biến thức ăn nhanh và màn trình diễn của những đầu bếp, nhân viên phục vụ hàng đầu, KCNA cho biết.

Trước đó một tuần, khu nghỉ dưỡng Kalma cũng tổ chức triển lãm mỹ thuật với sự tham gia của Xưởng nghệ thuật Mansudae cùng nhiều nhóm nghệ sĩ lớn, trưng bày khoảng 2.500 tác phẩm.

Ngoài ẩm thực và nghệ thuật, tạp chí tiếng Anh Foreign Trade of DPRK xuất bản trong tháng này cũng giới thiệu nhiều hoạt động du lịch tại Kalma, bao gồm lướt sóng, nhảy dù, tour xe buýt tham quan núi Kumgang lân cận và trượt tuyết quanh khu vực này.

Giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng đang tìm cách thu hút du khách quốc tế bằng các sản phẩm văn hóa và giải trí, trong bối cảnh mùa thu đánh dấu giai đoạn vắng khách tại các bãi biển.

Du khách chụp ảnh Cầu Tự do nối Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu Imjingak gần vùng phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc, ngày 16/10/2024. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều năm xây dựng, Triều Tiên đã chính thức mở cửa khu nghỉ dưỡng biển Kalma tại thành phố ven biển Wonsan từ đầu tháng 7, với mục tiêu thu hút khách quốc tế dù du khách Hàn Quốc hiện vẫn chưa được phép.

Wonsan-Kalma có sức chứa gần 20.000 người, là một trong những dự án được lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá là "thành tựu vĩ đại nhất năm".

Wonsan vốn là điểm nghỉ dưỡng quen thuộc đối với người dân Triều Tiên. Kể từ khi kế hoạch phát triển khu vực được công bố vào năm 2014, thành phố ven biển trải qua quá trình cải tạo để hướng đến trở thành điểm đến du lịch có quy mô quốc gia.