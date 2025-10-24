Diện mạo du lịch ở khu phố 'trung tâm của trung tâm' TP.HCM

Trong bán kính vài trăm mét quanh ga metro ngầm và phố đi bộ Nguyễn Huệ, du khách có thể tìm thấy loạt trải nghiệm, từ bữa tối Michelin đến quán bar ẩn mình sau cửa hàng tiện lợi.

Tháng 12/2024, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chính thức vận hành, đưa TP.HCM lọt vào danh sách "Điểm đến hấp dẫn nhất năm 2025" do tạp chí Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, metro số 1 dần trở thành một phần gắn kết với cuộc sống người dân, góp phần thay đổi diện mạo và trải nghiệm du lịch thành phố.

Nằm ngay trung tâm phường Sài Gòn, giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi sôi động bậc nhất thành phố - ga metro ngầm Nhà hát Thành phố (39 Lê Lợi) vừa hoàn tất kết nối với tòa nhà Union Square (171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn), mở ra không gian mua sắm và giải trí hiện đại. Trong bán kính vài trăm mét, du khách có thể cảm nhận rõ nhịp sống vừa thân quen, vừa mới lạ, cùng những thay đổi không ngừng của một siêu đô thị hiện diện nơi đây.

Tại tầng hầm B2 (LL2) cạnh lối vào ga metro ngầm Nhà hát Thành phố, nơi đặt Cafe U và Starbucks - trở thành điểm dừng chân quen thuộc của hành khách. Tại đây, bạn có thể chọn một combo bữa sáng gồm bánh mì, phở bò hoặc sandwich xúc xích dùng kèm cà phê sữa hoặc cà phê đen với mức giá 98.000 đồng.

Không gian được thiết kế mô phỏng rừng nhiệt đới, trang trí hoàn toàn bằng cây tươi, mang đến cảm giác dịu mát và gần gũi, khiến nhiều người quên mất mình đang ở dưới lòng đất.

Từ đây, thang cuốn dẫn xuống Rue Miche - khu tổ hợp bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á - bao trọn tầng hầm B3 (LL3). Khu vực này quy tụ 35 thương hiệu thời trang, nước hoa, phụ kiện cùng quán cà phê và không gian triển lãm nghệ thuật.

"Không gian rộng và đẹp hơn tôi tưởng. Nhiều góc chụp ảnh rất 'chất', chỉ cần thả dáng là có ngay tấm hình đẹp", Thúy Hồng (áo đỏ, phường Hòa Hưng) chia sẻ trong lần đầu ghé thăm.

Sau khi đi dạo, mua sắm, khách tham quan có thể dừng lại ở Rotten Coffee, thưởng thức ly matcha mát lạnh hoặc trà trái cây tươi, trước khi tiếp tục khám phá thành phố.

Ngay trong tầng hầm LL3 của khu Rue Miche, MonoConcept by MonoBooth trở thành điểm check-in hot bậc nhất ở TP.HCM những ngày qua. Lấy cảm hứng từ "một cỗ máy ngưng đọng thời gian trong câu chuyện cổ tích lãng quên", booth chụp ảnh lấy liền này mang đến không gian mờ ảo, pha lẫn hiện thực và hoài niệm.

Tại đây, bạn có thể hóa thân thành bất kỳ phiên bản nào, từ một quý cô cổ điển trong khung cảnh thập niên 1950, một sinh viên vừa tốt nghiệp trường phù thủy hay nhân vật trong tiểu thuyết kinh dị. Mọi thứ - từ ánh sáng, màu phim - đều được tinh chỉnh để tạo nên bức ảnh vừa ma mị, vừa lãng mạn.

Rời thế giới ngầm, chỉ cách vài bước chân là chợ Cũ Tôn Thất Đạm - nơi lưu giữ ký ức Sài Gòn xưa - ẩn mình giữa những cao ốc tài chính và quán cà phê sang trọng. Con đường dài chưa đầy trăm mét nhưng chất chứa âm thanh, mùi vị và cả sự gần gũi của "ngôi chợ nhà giàu" trăm tuổi.

Tiếng mời hàng, tiếng xe máy, tiếng cười của những người quen cũ hòa cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên bản hòa âm rất riêng của khu trung tâm.

Ẩn sâu trong khu chợ là tiệm cơm thố Chuyên Ký (65-67 Tôn Thất Đạm) với tuổi đời hơn 70 năm tuổi, được cẩm nang ẩm thực Michelin ghi danh vào hạng mục Bib Gourmand - địa điểm có đồ ăn ngon, giá cả phải chăng.

Mở bán từ năm 1948, trải qua 3 thế hệ tiếp quản, tiệm cơm vẫn giữ công thức gia truyền với cách nấu cơm trong thố đất, hấp cách thủy 30 phút để hạt cơm chín mềm, nóng lâu.

Món gà ác tiềm thuốc Bắc được Michelin miêu tả "nước dùng trong, vị ngọt tự nhiên, không hạt nêm công nghiệp, thoang thoảng mùi thảo mộc". Ngoài ra, cơm thố bò, gà, lạp xưởng Quảng Đông cũng là lựa chọn đáng thử. Ngoài ra, các món hải sản hấp, chiên, xào tại đây được khá nhiều thực khách ưa thích, hãy hỏi chủ quán, bạn sẽ được gợi ý những món ngon nhất trong ngày.

Cách đó không xa, Puzzle Pastry & Care Center là một tổ hợp cà phê - bánh ngọt - spa được nhiều người trẻ yêu thích. Tại đây, bạn có thể chọn liệu trình massage giải cơ, chăm sóc da chuyên sâu, làm một bộ nail thuần chay trendy hay chăm sóc tóc và da đầu (headspa). Liệu trình kéo dài khoảng 90 phút, trong thời gian đó, khách còn được phục vụ bánh và nước miễn phí.

Tầng trệt là không gian tiệm bánh và cà phê nhỏ nhắn, nơi khách ghé lại dừng chân, thưởng thức những chiếc bánh lạnh giữa tiết trời oi bức.

Miếng bánh coco mango mát lạnh đưa thực khách lạc bước vào mùa hè nhiệt đới với vị xoài tươi mát, cốt dừa béo nhẹ, mịn màng. Còn Teddy - chiếc bánh socola hình gấu nhỏ - là lựa chọn cho ai thích vị đắng nhẹ pha hương anh đào chua dịu. Về thức uống, cold brew vị kẹo me muối ớt hay matcha latte là những gợi ý không thể bỏ qua.

Tiếp tục dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cảnh du khách quốc tế dừng lại, liên tục đưa máy lên chụp ảnh không khỏi khiến nhiều người chú ý. Ở trung tâm con phố, tòa chung cư cà phê 42 Nguyễn Huệ vuông vức, là nguồn cảm hứng cho những bức ảnh "Instagramable".

Nơi đây quy tụ hàng chục tiệm cà phê, quán ăn, cửa hàng bán đồ lưu niệm đặc sản, thu hút khách quốc tế.

Trong khi Nicotin Café mang tông gỗ trầm, thường tổ chức workshop làm tinh dầu, Meraki Café lại nổi bật với ban công nhìn thẳng ra phố đi bộ lung linh.

Vivian và Chris, du khách Đức, chọn TP.HCM là điểm dừng cuối trong hành trình 5 tuần xuyên Việt. "Nếu ở Hà Nội, chúng tôi uống cà phê trứng nóng, thì ở đây, tôi thử phiên bản đá - hợp với tiết trời nóng ẩm. Tôi thích ẩm thực Việt vì đồ chay ở mỗi miền lại khác nhau, phong phú và tinh tế", Vivian chia sẻ khi ngắm dòng người tan tầm dưới phố.

Cả hai đã có hành trình chạy trốn cùng những cơn bão vào tháng 9 và tháng 10. May mắn thay, họ chưa lần nào phải chạm mặt chúng.

Khi ánh đèn lấp lánh trên những bảng hiệu, hàng quán cũng là lúc bữa tối bắt đầu. Tọa lạc tại 110-112 Lý Tự Trọng, Sol Kitchen & Bar là điểm đến quen thuộc của giới sành ăn ở TP.HCM và du khách quốc tế.

Không gian tối giản, tinh tế, nhìn thẳng xuống phố nhộn nhịp - là phông nền hoàn hảo cho những món ăn mang hương vị Mỹ Latinh.

Dưới bàn tay của bếp trưởng Adrian Chong Yen, thực đơn à la carte là cuộc hòa trộn giữa nhiều nền ẩm thực: empanadas kiểu Mexico, ceviche sò điệp từ Peru hay salad burrata mang đậm hương vị Italy, Michelin nhận xét.

Ceviche sò điệp mang đến sự khởi đầu tinh tế, với sò điệp tươi mọng, cá chẽm, vẹm, cá ngừ, bơ thái hạt lựu, đẫm trong nước sốt chanh chua, cay nhẹ. Món xương ống đút lò phủ rau răm, ngò rí, ớt, tỏi, ăn kèm sốt Molcajete cay nhẹ, khiến hương vị lan tỏa, tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi.

Nhà hàng còn nổi tiếng với các món thịt đỏ như beefsteak ăn kèm sốt chimichurri, sườn nướng phủ sốt cá cơm, và gà quay nguyên con ăn kèm sốt mojo - mang phong cách táo bạo, nồng nàn mà vẫn tinh tế.

Sau bữa tối, hãy thử ghé Bodega Saigon (2 Thi Sách) - cửa hàng tiện lợi nhiều màu sắc ẩn giấu một quán bar sôi động phía sau. Tưởng chỉ là nơi bán bánh kẹo và vật dụng thường ngày, nhưng mở cánh cửa nhỏ cuối quán, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra: âm nhạc, ánh sáng và năng lượng phóng khoáng của giới trẻ thành phố.

Đặc biệt, thứ 3 hàng tuần là Ladies' Night, khi các cô gái được thưởng thức đồ uống không giới hạn và nhận quà bất ngờ. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới giữa lòng thành phố hiện đại, trẻ trung và tràn đầy sức sống.