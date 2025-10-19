Báo Anh gọi tên những nhà hàng ngon nhất TP.HCM

Trẻ, sôi động và luôn đổi mới, TP.HCM là sân khấu ẩm thực giàu năng lượng. Từ quán núp hẻm đến bếp hiện đại, đây là 8 địa chỉ “đáng đi” nhất do tạp chí uy tín của Anh bình chọn.

TP.HCM được nhiều người ví như một “khu ẩm thực” khổng lồ nhờ lựa chọn ăn uống đa dạng phủ khắp thành phố, nhưng điều thú vị lại nằm sau những cánh cửa đóng kín, trong thang máy và sau lớp rèm dày. Nếu Hà Nội chăm chút hoàn thiện các công thức nhiều thế kỷ, Sài Gòn luôn chạy về phía trước, coi di sản như bệ phóng cho cái mới.

Time Out lùng sục khắp ngõ ngách, theo mách nước tài xế xe ôm, xếp hàng cùng người địa phương để tìm ra những nhà hàng ngon nhất TP.HCM. Tiêu chí ưu tiên hương vị đậm đà, giá hợp lý và đúng nhịp sống không ngừng nghỉ của thành phố.

Bún thịt nướng Chị Tuyền

Địa chỉ: 175C Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

175C Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Giờ mở cửa: 6h-21h hàng ngày

6h-21h hàng ngày Dự kiến ​​mức chi phí: 60.000 đồng/suất gồm thịt heo nướng và nem chua.

Quán nhỏ này dành hơn 30 năm chỉ để làm bún thịt nướng. Bún lạnh ăn với thịt heo nướng, chả giò, rau thơm và dưa chua. Nhờ tập trung vào từng chi tiết, món ăn quen thuộc trở thành trải nghiệm chạm ngưỡng tuyệt đỉnh.

Thịt nạc vai heo được thái tay theo đúng thớ, chả giò luôn giòn rụm vì rán liên tục theo lượt, khu bếp than không ngơi nghỉ với ba đầu bếp thay phiên để kiểm soát lửa và khói. Nhịp vận hành ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính nó bảo đảm chất lượng đồng đều trong suốt giờ phục vụ.

Cuối cùng, tô bún thanh mát mà tròn vị ra lò, như món “salad nâng cấp” đầy dinh dưỡng với thịt heo ngọt, nước mắm chua ngọt, rau thơm đa dạng. Tất cả hòa với nhau ở một tỉ lệ cân bằng dễ chịu. Đây là kiểu món thực khách có thể ăn mỗi ngày mà chẳng thấy chán.

Lưu ý quán chỉ nhận tiền mặt, gọi món tại quầy và thanh toán sau bữa. Tầng trệt đông và ồn, tầng trên yên tĩnh hơn. Và nhớ, bình nước mắm ngọt dễ bị nhầm với trà đá - đừng “uống nhầm” nhé.

Madam Lam

Địa chỉ: 10 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM.

10 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM. Giờ mở cửa: 7h-22h mỗi ngày.

7h-22h mỗi ngày. Dự kiến ​​thanh toán: 400.000 - 1.190.000 đồng.

Đây là nơi kể chuyện ẩm thực Bình Định theo cách mộc mạc mà tinh tế. Những món cơm nhà được chăm chút nguyên liệu theo mùa và trình bày tiết chế để hồn quê vẫn rõ mà cảm hứng hiện đại vẫn bật.

Sự kỹ lưỡng hiện ở khâu chọn - nấu - bày, gia vị thiên về vị ngọt tự nhiên của rau cá thịt. Mỗi đĩa ăn như một lát ký ức ấm và rõ vị.

Lưu ý nên đặt chỗ cho buổi tối cuối tuần và hỏi nhân viên về món theo mùa để chạm đúng nhịp ngon trong ngày.

Ănăn Sài Gòn

Địa chỉ: 89 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP.HCM.

89 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Giờ mở cửa: Từ thứ ba đến chủ nhật, phục vụ thực đơn nếm thử từ 17h30 đến 20h30 (đặt chỗ trước) và từ 17h00 đến 23h00 cho thực đơn gọi món.

Từ thứ ba đến chủ nhật, phục vụ thực đơn nếm thử từ 17h30 đến 20h30 (đặt chỗ trước) và từ 17h00 đến 23h00 cho thực đơn gọi món. Dự kiến ​​giá: 3,5 triệu đồng cho thực đơn nếm thử từ Bắc vào Nam (có thực đơn nếm thử "Sài Gòn" ngắn hơn với giá 2,5 triệu đồng). Giá rượu vang được đề xuất 490.000 đồng theo ly hoặc 2,4 triệu đồng theo chai.

Đây là nơi kể chuyện Sài Gòn bằng cách làm mới món quen. Trong căn nhà phố ở chợ cũ, bếp theo đuổi ẩm thực hiện đại, tập trung vào ý tưởng rõ ràng, cấu trúc món mạch lạc và cảm xúc sau cùng của người ăn.

Mỗi món ăn đều được chăm chút. Từ cách canh lửa, sắp đĩa cho đến nhịp điệu bữa tối. Những chi tiết nhỏ như lớp thạch trong, giọt nước mắm đậm vị hay làn khói rất mỏng đều có nhiệm vụ riêng. Không có chi tiết thừa.

Theo gợi ý của Time Out, các món bí mật nên đặt trước, đi khung giờ sớm để trải nghiệm trọn vẹn và lần đầu nên chọn thực đơn nếm để hiểu nhịp vận hành của bếp.

Ốc Đào

Địa chỉ: 212B/D48 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

212B/D48 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Giờ mở cửa: 11h-22h10(thường muộn hơn)

11h-22h10(thường muộn hơn) Dự kiến ​​chi phí: 100.000-500.000/người.

Hãy tạm gác bánh mì hay gỏi cuốn, ở Ốc Đào, ẩm thực đường phố TP.HCM hiện ra đúng bản sắc với những khay ốc “hút” đặc trưng, nơi nghệ thuật ăn chơi như một thú giải trí đạt tới cao trào.

Buổi tối “đi ăn ốc” ở đây không chỉ là một cuộc hẹn mà là cả đại tiệc hải sản, vỏ đủ loại nhuyễn thể và giáp xác chất thành đống dưới chân, hương bơ tỏi chiên lan khắp không gian.

Khách thường nhâm nhi ốc với bia. Tiếng nói cười lúc rộn lúc lắng, lạ với khách lần đầu nhưng quen thuộc với người Sài Gòn.

Lưu ý, thay vì xem menu có hình minh họa, thực khách nên nhìn sang bàn bên cạnh sẽ dễ chọn được món ngon hơn.

Cơm Tấm Bà Ghiền

Địa chỉ: 84 Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

84 Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Giờ mở cửa: 8h-20h30 hàng ngày.

8h-20h30 hàng ngày. Dự kiến ​​phải trả: 160.000 đồng/suất. Đồ uống 20.000đ.

Quán giữ vững một ý niệm cơm sườn bì chả trứng làm đến độ thuần thục, mỗi dĩa là một lần đúc khuôn chất lượng.

Kỹ lưỡng nằm ở lò than tay, ở công thức ướp sườn cân đối, ở hạt cơm tấm tơi vừa đủ để quyện mỡ hành và mỡ cháy. Tất cả lặp lại suốt cả ngày nhưng không hề cẩu thả.

Trước mắt là dĩa cơm tràn mép nhìn đã mắt, khi ăn càng thỏa mãn hơn. Hương vị thơm của sườn ám khói, béo của mỡ hành, vị giòn của bì, bùi của chả gắn kết bằng muỗng nước mắm đúng độ.

Theo gợi ý của Time Out, cuối tuần nên đi sớm, nếu đông quá có thể chọn quán lân cận và lần đầu nên gọi phần thập cẩm của quán.

Quán Quince

Địa chỉ: 37bis Ký Con, phường Bến Thành, TP.HCM.

37bis Ký Con, phường Bến Thành, TP.HCM. Giờ mở cửa: Chỉ phục vụ bữa tối, 17h30-22h30 hàng ngày.

Chỉ phục vụ bữa tối, 17h30-22h30 hàng ngày. Dự kiến ​​chi phí: Một bữa ăn thịnh soạn kèm rượu vang vừa phải có thể lên tới khoảng 2.500.000 đồng/người.

Nhà hàng xem lửa như một nguyên liệu. Ngọn lửa biến những phần protein nhập khẩu hảo hạng thành thứ xa xỉ mang sắc thái nguyên thủy.

Điều khiến nơi đây khó cưỡng là cách bếp trưởng người Pháp Julien Perraudin hòa giữa tinh thần nguyên bản và sự phóng khoáng. Trong một dinh thự thời Pháp được cải tạo, ông vận hành hai lò nướng củi chuyên dụng luôn đỏ lửa, để hương khói nhẹ thấm vào món ăn và cả không khí phòng ăn.

Món tủy bò nướng củi phủ trứng cá muối, ăn kèm bánh mì sourdough nướng, là minh chứng cho điểm cân bằng giữa sang trọng và thoải mái.

Lưu ý, Tthực khách đi một mình có thể gọi nửa khẩu phần các món chính lớn và ngồi tại quầy bar vốn rất được ưa chuộng. Sau bữa tối có thể ghé quầy cocktail Madam Kew trên tầng mở cửa từ 21h.

Chay Garden

Địa chỉ: 52 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

52 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Giờ mở cửa: 10h-22 hàng ngày.

10h-22 hàng ngày. Giá dự kiến: Một món ăn có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng.

Chay Garden là minh chứng rõ ràng rằng ẩm thực chay vừa tinh khiết vừa vui tươi. Quán tọa lạc trong biệt thự xanh mát và ánh sáng đẹp, nơi đây chú trọng vị tự nhiên và sự an tĩnh.

Lấy cảm hứng từ tinh thần chay của Phật giáo, bếp biến rau củ quen thuộc thành những món ăn đầy sức sống. Lẩu hoa theo mùa là điểm nhấn, với hoa huệ, hoa nhài, hoa chuối. Nước dùng thơm trong, phảng phất hương hoa, đậm vị đến mức dễ liên tưởng như đang ngửi một mùi hương đặc chế.

Thực khách lưu ý ưu tiên món Việt và Thái truyền thống thay vì các phiên bản kết hợp phương Tây. Thực đơn có ký hiệu món không dầu. Quán có phục vụ cơm gạo lứt với phụ phí 15.000 đồng.

Sol Kitchen and Bar

Địa chỉ: 110-112 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM.

110-112 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM. Giờ mở cửa: Bữa trưa 11h-14h và bữa tối 17h-22h30.

Bữa trưa 11h-14h và bữa tối 17h-22h30. Giá dự kiến: Các món ăn phụ khoảng 250.000 đồng, trong khi các món chính dùng chung có giá 580.000 đồng. Giá dự kiến ​​khoảng 1 triệu đồng/người, bao gồm một vài ly cocktail cho mỗi người.

Nhà hàng nằm ở tầng trệt ngay khu trung tâm gần chợ Bến Thành, sang trọng mà ấm cúng, đưa tinh thần ẩm thực Mỹ Latinh đến TP.HCM.

Bếp trưởng Adrian Chong Yen, sau hơn 10 năm nấu ăn tại Singapore, nhìn thấy những điểm gặp nhau giữa châu Á và Mỹ Latinh nên đã quyết định mở quán tại thành phố sôi động nhất Việt Nam.

Theo gợi ý của Time Out, khung giờ vàng 17h-19h, có cocktail khoảng 99.000 đồng, đáng thử so với chất lượng đồ uống.