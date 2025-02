Điều tra 3 hành vi vụ chặn xe và tung tin bắt cóc trẻ em ở Cà Mau

Liên quan vụ dân hiểu nhầm rồi chặn xe giải cứu người bị bắt cóc ở Cà Mau, Công an huyện Cái Nước đang tập trung làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo vụ chặn ôtô và livestream (phát trực tiếp) lên mạng xã hội do cho rằng lái xe bắt cóc trẻ em, xảy ra vào trưa cùng ngày tại thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước). Qua xác minh ban đầu, công an khẳng định: "không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em".

Theo Công an huyện Cái Nước, đơn vị đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với những người có liên quan, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Trong đó, công an tập trung làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Cố ý làm hư hỏng tài sản; đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; đưa người khác xuất cảnh sang nước ngoài trái phép.

Nhiều người dân chặn xe rồi quay clip phát tán lên mạng xã hội vì cho rằng lái xe bắt cóc trẻ em.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin trưa 18/2, nhiều người dùng Facebook ở Cà Mau quay và phát trực tiếp cảnh một ôtô 7 chỗ mang biển số TP.HCM bị người dân chặn lại ở thị trấn Cái Nước, vì cho rằng những người đi trên ôtô này có hành vi bắt cóc người khác.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Cái Nước đã mời những người có liên quan về cơ quan làm việc.

Làm việc với công an, ông P.V.N. (54 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, ông có quen biết một người tên Th. đang sinh sống ở Campuchia. Bà Th. thuê ông N. từ TP.HCM đến huyện Cái Nước để đón 2 người phụ nữ đưa đi Campuchia làm việc.

Sau đó, ông N. đến đón L.N.Y. (15 tuổi) và P.K.V. (17 tuổi, cùng ngụ huyện Cái Nước), cả 2 đều đồng ý lên xe ông N. để sang Campuchia. Sau đó, ông N. đưa cả 2 đi mua mỹ phẩm, ăn cơm trong khu vực chợ Cái Nước.

Khi ăn cơm xong, Y. không đồng ý tiếp tục lên xe để đi Campuchia làm việc nên gọi xe ôm đến rước về. Sau đó, Y. nói với ông N. mở cửa xe để lấy đồ, nhưng ông N. không đồng ý dẫn tới hiểu nhầm của người dân xung quanh.