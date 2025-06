Điều tra nghi án đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào ôtô tải tự vẫn

Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam cho biết đang điều tra làm rõ nghi án người đàn ông dùng hung khí đâm trọng thương bạn gái rồi sau đó lao vào ôtô tải đang lưu thông trên QL1.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 29/6, tại nhà bà Nguyễn Hoa Tường V (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), ông Trương Mạnh Th (SN 1988, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn với bà V, nên đã dùng dao Thái Lan có cán gỗ đâm nhiều nhát vào người của bà V, sau đó bỏ chạy bộ về hướng tuyến QL1.

Đến 14h40 cùng ngày, khi ông Lê Phước Đ (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển chiếc ôtô tải lưu thông tại làn đường sát dải phân cách của phần đường bên phải theo hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ trên QL1 thuộc địa phận thôn Mộc Bài, xã Quế Phú, thì bất ngờ ông Th chạy ra, lao người vào xe của ông Đ dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường khu vực ông Th lao vào ôtô tải lưu thông trên QL1 dẫn đến tử vong. Ảnh: B.Đ.

Còn bà V, sau khi bị ông Th đâm trọng thương được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả xác minh tại bệnh viện, bà V bị thủng phổi, đứt ruột, tay bị đâm dẫn đến mất nhiều máu và nhiều vết xay sát tại vùng cổ, tai.

Tiếp nhận thông tin, Điều tra viên (khu vực 2) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, Công an xã Quế Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện (ôtô không có tải)… để điều tra, làm rõ vụ việc.