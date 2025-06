Triệt phá nhiều nhóm 'tín dụng đen', bắt giữ người trái pháp luật

Công an Sóc Trăng triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động "tín dụng đen", khởi tố hàng loạt đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Thời gian qua, Công an Sóc Trăng mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen". Đầu tháng 6, từ đơn tố cáo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng.

Công an tỉnh Sóc Trăng phá đường dây cho vay nặng lãi của Huỳnh Bạch Đằng cùng con trai Huỳnh Đằng Phong điều hành, nhóm này cho vay với lãi suất 180-360%/năm. Khi con nợ không trả, Đằng chỉ đạo đàn em đến gặp trực tiếp người vay hoặc người thân để hăm dọa, gây áp lực. Nhiều trường hợp bị đánh đập, bắt giữ, chiếm đoạt tài sản thế chấp.

Huỳnh Bạch Đằng và Huỳnh Đằng Phong.

Khám xét nơi ở của nhóm Đằng, công an thu giữ 1 khẩu súng Rulo, 5 viên đạn, 1 vỏ đạn, 60 hợp đồng cho vay, nhiều giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 800 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Bạch Đằng, Huỳnh Đằng Phong, Danh Hoàng Thắng, Lý Hiền, Trương Chí Tài và Đặng Chí Dũng về các tội "Cho vay lãi nặng", "Tàng trữ vũ khí quân dụng", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Tang vật thu giữ tại nhà của đối tượng Huỳnh Bạch Đằng.

Trong một vụ án khác, Công an Sóc Trăng cũng khởi tố Nguyễn Thị Hồng Đào, Phùng Thanh Thảo, Danh Của, Nguyễn Ngọc Vinh, Đỗ Thanh Huyền và Lâm Thắng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng". Riêng Phùng Thanh Thảo đang mang thai được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 đối tượng còn lại bị tạm giam.

Khám xét nơi ở của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ 20 hợp đồng vay tiền, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy tờ tùy thân và sổ sách liên quan.