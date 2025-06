Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây kinh doanh khí cười trái phép

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây kinh doanh khí cười trái phép.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Zone 8, có địa chỉ tại số 08, đường Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng bóng cười (chứa khí N2O) ngay trong quán. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình khí N2O và vỏ bóng cao su đã qua sử dụng.

Đối tượng Lê Kim Thu và đồng bọn bị khởi tố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định cơ sở Zone 8 đã tổ chức mua khí N2O về để sang chiết, bơm vào bóng và bán trực tiếp cho khách sử dụng tại chỗ. Đáng chú ý, phần lớn lợi nhuận của cơ sở kinh doanh không đến từ các dịch vụ giải trí thông thường mà đến từ việc kinh doanh khí cười, đây là một hành vi vi phạm pháp luật.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can có liên quan đến hành vi vi phạm tại quán Zone 8. Các bị can gồm: Lê Kim Thu (biệt danh Thu “vệ sỹ”, SN 1984, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa); Nguyễn Hoàng Ngọc (SN 1983, trú phường Phú Sơn); Đào Lệ Thúy (SN 1994, trú tại phường An Hưng); Nguyễn Huy Hà (SN 1988, trú ở phường Đông Vệ); Lê Minh Phượng (SN 1992), Cao Xuân Trường (SN 1987) và Nguyễn Trung Kiên (SN 1999) cùng trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân có liên quan, đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ sở kinh doanh Zone 8, nơi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và hàng trăm bình N2O lực lượng chức năng thu giữ.

Mọi thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của Lê Kim Thu và các đối tượng liên quan, đề nghị gửi về Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Khí N2O (Nitrous Oxide) là một chất khí không màu, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ chiếm chỗ oxy trong máu, làm giảm lượng oxy cung cấp cho não và các cơ quan quan trọng, từ đó gây ức chế hệ thần kinh trung ương. Việc sử dụng khí N2O có thể gây ra trạng thái hưng phấn, hoang tưởng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ co giật, suy tim, mất năng lượng, thậm chí đột quỵ.