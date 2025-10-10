Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Điều tra nghi án tạt xăng, châm lửa khiến 3 người bỏng nặng

  • Thứ sáu, 10/10/2025 11:31 (GMT+7)
  • 11:31 10/10/2025

Công an phường Thành Đông đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân trên phố Nguyễn Trãi khiến 3 người bỏng nặng, nhập viện cấp cứu.

Ngày 10/10, đại diện lãnh đạo UBND phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc nghi có dấu hiệu tội phạm liên quan vụ cháy nhà dân trên phố Nguyễn Trãi.

Trước đó, tối 8/10, người dân khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Thành Đông (TP Hải Phòng) phát hiện một ngôi nhà bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói đen bốc lên khiến người dân khu phố hoảng hốt, báo chính quyền cơ sở.

Nghi an tat xang, cham lua anh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: BHP.

Nhiều người nhanh chóng hô hoán, dùng vật dụng tại chỗ phá cửa, sau đó cùng lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra hỏa hoạn, tại ngôi nhà này xảy ra lời qua tiếng lại, cãi vã do mâu thuẫn trong làm ăn.

Tại hiện trường, nhiều người phát hiện có mùi xăng, nghi ngờ các đối tượng đã tạt xăng vào nhà rồi châm lửa.

Vụ việc khiến ba người đều bị bỏng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Hiện khu vực xảy ra vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

