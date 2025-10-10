Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Campuchia

Nhận được tin báo về việc một cô gái bị lừa bán sang Campuchia, Công an xã Tuyên Phú (Quảng Trị) khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các mối quan hệ tại nước bạn, giải cứu nạn nhân an toàn.

Trước đó, ngày 1/10, Công an xã Tuyên Phú nhận được trình báo của chị Đ.T.V. (sinh năm 2005, trú tại xã Tuyên Phú) về việc bị các đối tượng lừa bán khi sang Campuchia làm việc.

Theo lời kể, do đã nhiều lần qua lại biên giới, chị V. chủ quan khi tự thuê taxi sang lại nơi làm việc vào ngày 9/9. Tuy nhiên, tài xế đã chở chị đến khu vực vắng người, ép chuyển sang xe khác, tịch thu điện thoại và bán cho một khu tự trị ở Campuchia. Tại đây, chị bị cưỡng ép lao động, đánh đập và giám sát nghiêm ngặt.

Chị V. cùng người nhà đến trụ sở Công an xã Tuyên Phú gửi thư cảm ơn.

Không thể chịu đựng, chị V. đã cầu xin được gọi điện về Việt Nam để gia đình chuộc về. Nhận được tin cầu cứu, Công an xã Tuyên Phú lập tức báo cáo Ban Giám đốc và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Quảng Trị để xin phương án hỗ trợ.

Trước tình huống đặc biệt phức tạp, lực lượng công an đã vận dụng các biện pháp nghiệp vụ và huy động mối quan hệ tại Campuchia, liên hệ với một công dân Việt Nam sinh sống gần cửa khẩu Mộc Bài để tiếp cận, thương lượng giải cứu. Sau nhiều giờ căng thẳng, chị V. được đưa ra khỏi khu tự trị và trở về địa phương an toàn.

Ngày 7/10, khi đã ổn định tinh thần, chị V. và gia đình đến trụ sở Công an xã Tuyên Phú gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần mưu trí, trách nhiệm và tận tụy của lực lượng công an, những người đã giúp chị thoát khỏi những ngày tháng kinh hoàng nơi đất khách.