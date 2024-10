Điều tra thông tin 6 trẻ mầm non 5 tuổi bị bạn đánh bầm tím người

Phát hiện con bị bầm tím với nhiều vết đánh trên cơ thể, phụ huynh học sinh đã báo lên chính quyền xã, công an xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để làm rõ sự việc.

6 cháu bé bị đánh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Trong đó, 2 cháu bé bị nặng hơn được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ảnh: Tiền Phong.

Trưa 8/10, ông Lại Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết công an xã này đang điều tra, xác minh làm rõ vụ 6 cháu bé lớp mầm non 5 tuổi của trường Mầm non trung tâm xã Nghĩa Lộc bị bạn đánh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra trước đó vào khoảng thời gian từ 14h đến 16h ngày 7/10, tại lớp mầm non 5 tuổi, do 2 giáo viên phụ trách. Thời điểm trên, 2 giáo viên lớp mầm non 5 tuổi xin tổ trưởng đi làm dụng cụ học tập để chuẩn bị cho buổi thao giảng. Tổ trưởng đã điều một giáo viên khác đến trông coi lớp học.

“Cô tổ trưởng giám sát một giờ đầu thì thấy cô vẫn ở trong lớp trông coi. Tuy nhiên, khoảng một giờ đồng hồ sau, cô này báo xin đi vệ sinh và giải quyết vấn đề cá nhân. Cô giáo chủ nhiệm làm xong dụng cụ học tập trở về lớp thì phát hiện nhiều cháu bé có vết bầm tím trên cơ thể nên gọi điện báo cho phụ huynh và đưa các cháu đi bệnh viện chụp chiếu. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, các cháu được đưa về nhà”, ông Dương nói.

Tối cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã đến nhà thăm hỏi các học sinh. Gia đình 2 cháu bé bị nặng đã yêu cầu vào nhập viện để điều trị. Trong sáng 8/10, 4 cháu bé đã đến trường đi học bình thường. Riêng 2 cháu bé bị nặng hơn đang được các cô và gia đình chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Chủ tịch xã Nghĩa Lộc cho biết thêm qua xác minh ban đầu cho thấy người đánh 6 cháu bé là một bé gái 5 tuổi học trong lớp. Cháu bé dùng một ống nhựa đồ chơi màu đỏ đánh các bạn. Sau khi gãy ống, cháu tiếp tục dùng sợi keo nến (nhựa dẻo đặc tròn bằng cây bút, dài khoảng 30 cm) đánh các bạn.

Theo chủ tịch xã Nghĩa Lộc, sáng 8/10, lãnh đạo ủy ban xã, công an xã đã đến trường làm việc. Qua kiểm tra, xác minh, hỏi han, chưa phát hiện vụ việc có tác động của người lớn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc với những người liên quan để xác minh vào thời điểm xảy ra vụ việc các cô giáo đang ở đâu, làm gì...

Chủ tịch xã Nghĩa Lộc cho biết thêm lớp học này nằm ở ngoài cùng nên khi xảy ra sự việc, các giáo viên và lớp học khác không kịp thời phát hiện ra sự việc.