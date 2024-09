6 cách ngăn trẻ đánh nhau với anh chị em

5. Đối xử bình đẳng, tránh thiên vị: Cảm giác bị đối xử bất công là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột giữa anh chị em. Khi một đứa trẻ cảm thấy mình được ưu ái hơn, đứa trẻ còn lại sẽ cảm thấy ghen tỵ và tức giận, dẫn đến những cuộc tranh cãi và thậm chí là đánh nhau. Do vậy, cha mẹ cần đảm bảo các con được đối xử công bằng, tránh so sánh trẻ với nhau, đặc biệt là về thành tích học tập, ngoại hình hay khả năng. Điều này giúp trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương trong gia đình. Sự công bằng giúp xây dựng mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng nhau giữa các anh chị em. Ảnh: Shutterstock.