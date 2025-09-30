Điều tra vụ lập khống hơn 1.300 hồ sơ để trục lợi bảo hiểm y tế

Tháng 1-5/2025, Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội Xuân Trường lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt trên 378 triệu đồng từ quỹ BHYT. Vụ việc đang được Phòng ANKT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30/9, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã triệu tập 3 đối tượng liên quan gồm: ông Đỗ Văn Thanh (SN 1950, trú xã Xuân Hưng), bà Trần Thị Mai Nga (SN 1971) và bà Trương Thị Thu (SN 1987, cùng trú xã Xuân Trường) để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội Xuân Trường (xã Xuân Trường, Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện cơ sở y tế này, do bà Trần Thị Mai Nga giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng, có dấu hiệu vi phạm trong việc thanh toán bảo hiểm y tế.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ tháng 1/2025 đến cuối tháng 5/2025, phòng khám đã lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, tương ứng 1.314 lượt khám. Thực tế, các bệnh nhân này không đến khám chữa bệnh, nhưng vẫn được lập hồ sơ thanh toán, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 378 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt.

Hiện Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Dương Bá Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết: "Việc xử lý nghiêm minh vụ việc này không chỉ nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm. Đồng thời, đây cũng là bài học để cơ quan quản lý tăng cường công tác thanh tra, giám sát, và để người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các thông tin khi thực hiện giao dịch liên quan đến bảo hiểm y tế, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng".