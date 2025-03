Điều tra vụ thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông

Ngày 3/3, thông tin từ Công an phường Hố Nai (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh vụ ẩu đả xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc địa bàn phường Hố Nai) do va quẹt xe máy giữa 2 thanh niên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên đi xe máy và xảy ra va chạm nhẹ trên đường Nguyễn Ái Quốc. Sau khi va chạm, một thanh niên đã dựng xe giữa đường rồi lao vào tấn công người vừa va quẹt với mình.

Không dừng lại, người này còn lôi nạn nhân xuống xe và tiếp tục tấn công bằng tay và chân. Người đàn ông bị đánh chịu trận, không dám chống cự lại. Chứng kiến sự việc, một số người đi đường đã đến can ngăn thì người thanh niên hung hãn mới dừng lại.

Sự việc được người đi đường ghi lại, sau đó đăng clip lên mạng xã hội.

Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính của đối tượng có hành vi đánh người và nạn nhân bị đánh.

