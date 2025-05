Đình chỉ công tác đối với cán bộ Công an cửa khẩu Phú Quốc

Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên tàu bay của du khách.

Liên quan về việc cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên tàu bay của một du khách, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thông tin như sau:

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên tàu bay của một thành viên gia đình nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Phú Quốc, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia làm thủ tục xuất cảnh ngày 13/5/2025 tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định của ngành Công an đối với các cá nhân liên quan.

Vé máy bay của du khách người Đài Loan (Trung Quốc) bị nhân viên được cho là thuộc bộ phận an ninh tại sân bay Phú Quốc xé vào ngày 13/5. Ảnh: SETN.

Theo kế hoạch, ngày 13/5, gia đình nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) trở về quê nhà sau chuyến du lịch 6 ngày 5 đêm ở đảo ngọc.

Khi xếp hàng qua cửa an ninh, nhân viên được cho là thuộc đơn vị xuất nhập cảnh yêu cầu nhóm dừng lại, thực hiện thủ tục riêng từng người bao gồm 2 đứa con. Tuy nhiên, điều đáng nói cả 2 người con chưa đủ khả năng để tự làm thủ tục một mình, theo SETN News, một trang tin của Đài Loan (Trung Quốc). Cả 4 được yêu cầu đứng riêng đợi xử lý sau.

Đáng chú ý, một cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh bất ngờ xé vé lên tàu bay ngay trước mặt hành khách, sau khi người vợ than phiền vì thời gian chờ đợi lâu. Sau đó, gia đình được một hướng dẫn viên địa phương giúp đỡ trao đổi với hãng bay để in và hoàn tất thủ tục xuất cảnh.