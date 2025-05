Dior gỡ ảnh Thùy Tiên lần thứ 2

Đây là lần thứ 2 hãng thời trang cao cấp Pháp đưa ra quyết định ẩn/gỡ bỏ hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Dior từng có hành động tương tự hồi tháng 4.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 18h30 ngày 20/5, thương hiệu thời trang cao cấp Dior chính thức ẩn/gỡ hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trên fanpage Facebook chính thức. Đây là lần thứ 2 nhãn hàng có động thái này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi hoa hậu này bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng” tối 19/5. Cô là Friend of the House (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của nhà mốt Dior tại Việt Nam bị bắt tạm giam.

Hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị ẩn lần thứ 2 trên fanpage của thương hiệu Dior.

Trước đó, ngày 7/4, thương hiệu thời trang nước Pháp lần đầu loại bỏ tên hoa hậu này khỏi một bài đăng Facebook quy tụ dàn sao tham dự show thời trang Thu/Đông 2025.

Động thái này của nhãn hàng được đưa ra sau khi hoa hậu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định “có liên quan” đến vụ án kẹo Kera. Ngày 4/4, Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh trong 2 tháng, đồng thời bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, chỉ sau 15 ngày ẩn khỏi mạng xã hội, hãng đã hiển thị lại hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào ngày 22/4.

Hiện nay, khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, nhà mốt một lần nữa lặp lại hành động ẩn hình, cho thấy mong muốn tránh dính líu đến bạn thân thương hiệu này.

Hồi đầu tháng 3, nàng hậu được Dior bổ nhiệm vào vị trí Friend of the House. Ngay sau đó, lùm xùm quảng cáo lố của cô xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu.

Song, Dior đã giữ im lặng trong thời gian dài trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến Thùy Tiên, thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng, tránh gây tổn thất về mặt tài chính và tên tuổi.

Không chỉ Dior, thương hiệu như Tommy Hilfiger cũng có động thái âm thầm cắt đứt mối quan hệ với Thùy Tiên. Ngày 9/4, fanpage Tommy Hilfiger Vietnam chính thức ẩn hoặc gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến hoa hậu này.

Đó là những hình ảnh được thực hiện khi cô tham dự các sự kiện của nhà mốt nước Mỹ trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2025.