Thùy Tiên không phải đại diện Dior đầu tiên dính ồn ào pháp lý

Diễn viên Johnny Depp cũng từng vướng vào vụ kiện tụng kéo dài với vợ cũ khi đảm nhiệm vị trí đại sứ thương hiệu Dior. Nhãn hàng không buông tay, chọn đồng hành với tài tử này.

Khủng hoảng truyền thông của Thùy Tiên được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”. Thông tin này khiến thương hiệu thời trang cao cấp Dior, nhãn hàng từng bổ nhiệm Thùy Tiên vào vị trí Friend of the House (Bạn thân thương hiệu) hồi tháng 3, trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường Việt Nam.

Trên thực tế, hoa hậu này không phải gương mặt đại diện duy nhất của Dior gặp khủng hoảng liên quan đến pháp lý. Trước đó, tài tử điện ảnh Johnny Depp, người gắn liền với dòng nước hoa Dior Sauvage, cũng vướng vào vụ kiện tụng kéo dài với vợ cũ Amber Heard.

Ngoài ra, nhà mốt nước Pháp cũng từng gây tranh luận khi bổ nhiệm diễn viên Trung Quốc Angelababy vào vị trí đại sứ thương hiệu. Hình ảnh và lùm xùm đời tư của cô bị cho là không phù hợp với tiêu chuẩn của một nhãn hàng thời trang cao cấp.

Ồn ào liên quan đến pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên ảnh hưởng đến thương hiệu mà cô đại diện.

Lùm xùm pháp lý của Johnny Depp

Theo The New York Times, Johnny Depp trở thành đại sứ của Dior từ năm 2015. Nam diễn viên xuất hiện trong một bộ phim ngắn để quảng bá cho nước hoa Sauvage vào năm 2019.

Cùng năm, Depp đệ đơn kiện vợ cũ về tội phỉ báng, tự mô tả bản thân là nạn nhân của bạo lực gia đình. Khi đó, loạt phim Fantastic Beasts và Pirates of the Caribbean đã chấm dứt mối quan hệ với nam diễn viên.

Tuy nhiên, Dior vẫn giữ hợp đồng đại sứ thương hiệu với tài tử điện ảnh này. Trong thời gian đó, khách hàng tiếp tục mua sắm nước hoa Sauvage để thể hiện sự ủng hộ với Johnny Depp.

Dior giữ mối quan hệ hợp tác với Johnny Depp khi nam diễn viên vướng vào vụ kiện tụng với vợ cũ. Ảnh: Dior.

“Trước đây, khi một người nổi tiếng bị buộc tội, các thương hiệu cao cấp thường chủ động cắt đứt quan hệ trước khi họ ra toà”, Robert Burke, người sáng lập một công ty tư vấn về hàng xa xỉ, chia sẻ với The New York Times.

Các nhãn hàng cao cấp không thích tranh cãi và ngại gây hoen ố hình ảnh thương hiệu. Song, đó là là chuyện trước đây.

Hiện nay, Lucie Greene, người sáng lập công ty dự báo và chiến lược Light Years, cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​một số người nổi tiếng lấy lại vị thế sau khủng hoảng truyền thông và mang lại lợi ích cho nhãn hàng”

“Công chúng ngày càng mệt mỏi với văn hóa tẩy chay. Vì thế, các thương hiệu không còn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng như trước đây”, Robert Burke bổ sung.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học cho biết quyết định duy trì mối quan hệ, đồng hành với Johnny Depp trong giai đoạn khó khăn đã đem về trái ngọt cho Dior. Đến năm 2022, khi nam diễn viên này thắng kiện, dòng nước hoa Dior Sauvage nhanh chóng bán chạy, tạo ra kết quả kinh doanh đột phá cho doanh nghiệp.

Với bài học này, Dior hay các thương hiệu khác có xu hướng cẩn trọng hơn khi gương mặt đại diện vướng vào ồn ào cá nhân. Trong một số trường hợp, việc vội vàng chấm dứt hợp đồng có thể gây ra rủi ro cho nhãn hàng cả về mặt chi phí và hình ảnh.

Đại sứ châu Á gây tranh cãi

Mối quan hệ hợp tác giữa Dior và các ngôi sao châu Á cũng nhiều lần gây tranh cãi. Năm 2017, thương hiệu này tạo ra làn sóng phản đối dữ dội khi bổ nhiệm Angelababy vào vị trí đại sứ đầu tiên tại thị trường Trung Quốc.

Khi đó, nữ diễn viên được gọi là “Kim Kardashian của Trung Quốc”, vướng ồn ào liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2012, phòng khám thẩm mỹ Ruili (Bắc Kinh) đã đăng một bài viết trên website tuyên bố nữ minh tinh này can thiệp dao kéo.

Vai trò đại sứ thương hiệu Dior của Angelababy từng bị chỉ trích. Ảnh: Dior.

Ngay sau đó, Angelababy đệ đơn kiện phòng khám về tội phỉ báng. Vụ kiện kéo dài nhiều năm, dẫn đến một cuộc kiểm tra công khai về khuôn mặt của nữ diễn viên. Dù thắng kiện, cô vẫn phải đối mặt với các ý kiến chỉ trích, bị cho là không phù hợp với hình ảnh thương hiệu Dior.

Diễn viên Hàn Quốc Han Soo Hee cũng được xem là một trong những đại sứ thị phi của Dior. Đầu năm 2024, cô vướng tin đồn tình ái, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện, show thời trang của Dior với vai trò đại sứ thương hiệu. Ồn ào tình tay ba của nữ diễn viên không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ hợp tác.

Nhìn chung, Nguyễn Thúc Thùy Tiên không phải gương mặt đại diện đầu tiên của nhà mốt Pháp liên quan đến vấn đề pháp lý, gặp khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, trường hợp của cô được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, tác động xấu đến niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, xã hội.

Do đó, động thái tiếp theo của Dior đối với bạn thân thương hiệu này vẫn được quan tâm, chú ý.