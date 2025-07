Độc chiêu 'né' thuế của Đinh Trường Chinh trong phi vụ Vinafood 2

Trong vụ chuyển nhượng "đất vàng" Vinafood 2, Đinh Trường Chinh nhờ em họ Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (quốc tịch Canada) làm "trung gian" trong giao dịch để trốn khoản thuế hơn 176,5 tỷ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 đường Chu Mạnh Trinh (nay thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM). Theo đó, Đinh Trường Chinh thông qua Công ty Việt Hân đã thâu tóm được khu "đất vàng" của Vinafood II với giá rẻ mạt chỉ 730 tỷ đồng không qua đấu giá.

33 ngày sau khi hoàn tất thâu tóm xong khu "đất vàng" của Vinafood 2, Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, đã nhanh chóng bán lại 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn (tương đương 99% giá trị khu đất) cho Công ty TNHH Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng để hưởng 970 tỷ đồng chênh lệch.

Khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 đường Chu Mạnh Trinh (nay thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đáng chú ý, dù thu lợi số tiền khủng lên đến 970 tỷ đồng , Đinh Trường Chinh lại đóng thuế thu nhập số tiền rất ít. Theo quy định, nếu Công ty Việt Hân chuyển nhượng trực tiếp cho Công ty Mùa Đông, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hơn 178 tỷ đồng . Tuy nhiên, để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập, Đinh Trường Chinh đã dùng thủ đoạn sử dụng em họ là Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (quốc tịch Canada) là cá nhân không cư trú tại Việt Nam làm trung gian nên mức thuế suất chỉ còn 0,1%, tương đương 1,68 tỷ đồng .

Cụ thể, vào ngày 30/1/2016, Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân ký hợp đồng chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị quyền sử dụng khu đất) cho Hoàng Ngọc Cẩm Hồng với giá 792 tỷ đồng . Đến ngày 2/2/2016, bà Hồng đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trên cho Công ty Mùa Đông với giá lên tới... 1.683 tỷ đồng .

Số tiền 1.683 tỷ đồng Công ty Mùa Đông đã chuyển khoản thanh toán vào tài khoản Hoàng Ngọc Cẩm Hồng, sau đó đã được chuyển quay trở lại Công ty Việt Hân và cá nhân Đinh Trường Chinh.

Ngoài số tiền 792 tỷ đồng được chuyển lại cho Công ty Việt Hân để thanh toán cho hợp đồng mua 99% vốn góp mà bà Hồng đã ký với Công ty Việt Hân, số tiền 891 tỷ đồng còn lại trong tài khoản của Hồng đã được lập chứng từ rút tiền mặt rồi được chuyển vào Công ty Việt Hân và cá nhân Đinh Trường Chinh. Trong đó, hơn 351,9 tỷ đồng được Đinh Trường Chinh nhờ người quen đứng tên mua cổ phần tại Công ty Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC).

Theo Cơ quan An ninh điều tra, kết quả xác minh cho thấy bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng hoàn toàn không có năng lực tài chính, không có điều kiện, nhu cầu thực tiễn để mua 99% vốn góp trị giá 792 tỷ đồng của Công ty Việt Hân tại Công ty Việt Hân Sài Gòn. Đồng thời, bà Hồng cũng không phát sinh dòng tiền thực tế, chỉ đứng tên trên giấy tờ theo sắp đặt của Đinh Trường Chinh. Bà Hồng nhập cảnh Việt Nam chỉ vài ngày trước khi ký hợp đồng và sau đó nhanh chóng xuất cảnh trở lại Canada.

Đinh Trường Chinh nhờ em họ làm trung gian trong chuyển nhượng "đất vàng" nên né khoản thuế lên đến hơn 176,5 tỷ đồng .

Đinh Trường Chinh không thừa nhận việc giao dịch chuyển nhượng tài sản cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng thông qua trung gian Hoàng Ngọc Cẩm Hồng, không thừa nhận được hưởng lợi từ việc chuyển nhượng tài sản trên, nhưng với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ để kết luận Hoàng Ngọc Cẩm Hồng chỉ là trung gian trong giao dịch mua bán tài sản giữa Công ty Việt Hân và Công ty Mùa Đông nhằm mục đích trốn thuế thu nhập. Với thủ đoạn này, Đinh Trường Chinh và Công ty Việt Hân đã "né" được khoản thuế hơn 176,5 tỷ đồng .

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra cho biết do giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Việt Hân và Vinafood II là giao dịch dân sự vô hiệu do trái luật và trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nên không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ. Do đó, dẫn đến các giao dịch chuyển nhượng vốn góp (thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất) giữa Công ty Việt Hân với Hoàng Ngọc Cẩm Hồng và giữa Hoàng Ngọc Cẩm Hồng với Công ty Mùa Đông cũng là các giao dịch dân sự vô hiệu, nên không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ (trong đó có nghĩa vụ về thuế). Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra không xử lý đối với Đinh Trường Chinh về hành vi trốn thuế.

Đinh Trường Chinh có 2 tiền án và 4 tiền sự Hai tiền án gồm: Tội "Cướp giật tài sản công dân" theo quy định tại Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1985, sửa đổi, bổ sung năm 1989, 1991, 1992 và 1997. Tòa án nhân dân quận Tân Bình xử tù có thời hạn 6 tháng, theo bản án số 108/HSST ngày 25/4/1997; ngày 11/5/1998 Tòa án nhân dân Quận 4 có bản án hình sự sơ thẩm số 71, tuyên phạt Đinh Trường Chinh 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân" theo quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1985, sửa đổi, bổ sung năm 1989, 1991, 1992 và 1997. Ngày 21/5/1998 bị cáo Chinh có kháng cáo, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và xử tù có thời hạn 15 tháng, theo bản án số 402/HSPT ngày 13/8/1998.