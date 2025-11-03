Đôi mắt bạn đã sẵn sàng cho ‘kỷ nguyên AI’?

Trong kỷ nguyên AI thay đổi cách con người làm việc, học tập và kết nối, thời gian trước màn hình ngày càng tăng, liệu đôi mắt có đang “chậm nhịp” vì khô rát, mỏi mệt?

Sức khỏe thị giác nên được xem là yếu tố nền tảng của trải nghiệm số bởi sự ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học hỏi, làm việc và tận hưởng cuộc sống công nghệ.

AI mở ra kỷ nguyên mới, nhưng để lại nỗi lo đôi mắt khô mỏi

Khô mắt không chỉ là vấn đề riêng của người lớn tuổi khi mắt lão hóa dần mà đang ngày càng “trẻ hóa”, phổ biến ở học sinh, sinh viên và dân văn phòng - những người dành trung bình khoảng 8 giờ mỗi ngày trước màn hình. Sử dụng thiết bị điện tử kéo dài làm giảm tần suất chớp mắt và tăng tiếp xúc ánh sáng xanh, gây khô rát, mỏi mắt.

Theo các nghiên cứu tại Khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai, gần 80% người đến khám có dấu hiệu khô mắt, trong đó nhân viên văn phòng chiếm tỷ lệ nặng cao rõ rệt. Có thể nói khô mắt là một “hội chứng của thời đại số”, phản ánh tác động rõ rệt của lối sống công nghệ lên sức khỏe thị giác.

Những nguyên nhân phổ biến gây khô mắt hiện nay: Tập trung làm việc quá lâu khiến tần suất chớp mắt giảm, làm nước mắt bay hơi nhanh hơn. Ngoài ra, tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử sẽ khiến màng phim nước mắt mất ổn định. Bên cạnh đó, các tác nhân về môi trường sống như khói, bụi, ô nhiễm, môi trường điều hòa khô, thiếu ẩm và tuổi tác khiến mắt lão hóa cũng là nguyên nhân gây khô mắt.

Tuy những biểu hiện ban đầu của chứng khô mắt khá dễ bỏ qua, nhưng nếu không có biện pháp phù hợp kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất công việc. Về lâu dài, khô mắt mạn tính có thể dẫn đến tổn thương bề mặt nhãn cầu và suy giảm thị lực, đòi hỏi phải điều trị chuyên sâu.

“Nâng cấp đôi mắt AI” với nước mắt nhân tạo

Khi đôi mắt phải làm việc liên tục trước màn hình điện tử, tần suất chớp mắt giảm khiến màng nước mắt mất ổn định, gây ra hiện tượng mắt khô mỏi. Nước mắt nhân tạo chính là “bảo bối” giúp khôi phục độ ẩm, giữ cho mắt cảm giác dễ chịu.

Nước mắt nhân tạo có vai trò tương tự như nước mắt tự nhiên, giúp bổ sung độ ẩm, ổn định màng phim nước mắt, bôi trơn mắt và làm dịu nhanh cảm giác khô rát, cộm xốn. Hiện nay có rất nhiều dòng nước mắt nhân tạo với công thức tiên tiến, có khả năng giảm khô mắt chuyên sâu giúp phục hồi màng phim nước mắt và hạn chế bay hơi nước mắt, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm kéo dài.

Chọn đúng sản phẩm phù hợp với các mức độ khô mắt khác nhau sẽ giúp tình trạng khô mắt được cải thiện.

Việc chọn đúng sản phẩm phù hợp với các mức độ khô mắt khác nhau sẽ giúp tình trạng khô mắt được cải thiện. Có thể kể đến:

Dung dịch nhỏ mắt V.Rohto Mineral Tear - giữ ẩm hàng ngày, bổ sung khoáng chất cho mắt: Sản phẩm được khuyên dùng cho tình trạng khô mắt nhẹ. V.Rohto Mineral Tear bổ sung nước mắt nhân tạo và khoáng chất cần thiết cho mắt, giúp dưỡng ẩm và làm dịu mắt nhanh chóng. Đồng thời, sản phẩm còn giúp phục hồi mắt mỏi, kích ứng nhẹ, mắt khó chịu do đeo kính áp tròng. Đối tượng phù hợp sử dụng người có nhu cầu dưỡng ẩm mắt mỗi ngày, phòng ngừa khô mắt hay người muốn sử dụng trực tiếp khi đang đeo kính áp tròng.

Dung dịch nhỏ mắt V.Rohto Dryeye - bảo vệ và tăng cường độ ẩm cho mắt: Sản phẩm được khuyên dùng cho tình trạng khô mắt từ trung bình đến nặng. Với hợp chất cao phân tử Hydroxyethylcellulose (HEC), V.Rohto Dryeye giúp tăng độ nhờn, bảo vệ giác mạc và duy trì hiệu quả dưỡng ẩm cho mắt khô, đồng thời làm dịu nhanh cảm giác khó chịu do tiếp xúc lâu với thiết bị điện tử, nắng gió, khói bụi từ môi trường. Đối tượng phù hợp sử dụng gồm những người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử như nhân viên văn phòng; người lớn tuổi, mắt lão hóa và người tiếp xúc khói bụi, gió, môi trường máy điều hòa.

Dung dịch nhỏ mắt Rohto Dry Aid - cấp ẩm chuyên sâu đến 12 giờ: Sản phẩm được khuyên dùng cho tình trạng khô mắt nặng, mạn tính. Với công thức được chứng minh lâm sàng cùng công nghệ Tearshield độc quyền, Rohto Dry Aid giúp duy trì hiệu quả dưỡng ẩm đến 12 giờ và bảo vệ mắt khỏi 8 triệu chứng khô mắt phổ biến gồm: Mỏi, khô, cộm, cay, đau, ngứa, kích ứng và bỏng rát. Do đó, người khô mắt nặng, mạn tính, mắt lão hóa; người cần tập trung thị lực với cường độ cao, liên tục; người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử như nhân viên văn phòng, lập trình viên; người khô mắt sau phẫu thuật mắt hay người khô mắt do thay đổi nội tiết phù hợp sử dụng Rohto Dry Aid.

Với 3 sản phẩm trên, người dùng sử dụng bằng cách: Nhỏ mắt mỗi lần 1-2 giọt, có thể nhỏ nhiều lần trong ngày tùy vào tình trạng khô, mỏi và khó chịu của mắt.

Chăm sóc đôi mắt số bằng nhiều cách khác nhau

Bên cạnh việc chăm sóc cùng các sản phẩm dung dịch nhỏ mắt, người dùng cũng có thể chủ động rèn luyện thêm những thói quen đơn giản để tăng cường sức khỏe cho mắt, giảm tình trạng khô rát và mỏi mệt, đồng thời duy trì sự bền bỉ cho mắt hoạt động tốt hơn như: Quy tắc 20-20-20, mỗi 20 phút làm việc với màn hình, nhìn ra xa 6m trong 20 giây để thư giãn cơ mắt; chớp mắt đều đặn để giúp duy trì độ ẩm tự nhiên; điều chỉnh màn hình và ánh sáng như giảm độ chói, đặt màn hình cách mắt khoảng 50-60 cm.

Ngoài ra, người dùng nên kết hợp massage mắt nhẹ nhàng để duy trì sự thoải mái cho mắt và thực hiện khám mắt định kỳ nhằm phát hiện sớm các vấn đề như khô mắt, cận thị, loạn thị, cũng như nắm được tình trạng sức khỏe của mắt.

Chủ động bảo vệ và dưỡng ẩm cho mắt mỗi ngày sẽ giúp đôi mắt luôn sáng khỏe, dễ chịu và linh hoạt, đáp ứng nhịp sống số không ngừng. Với Rohto bên cạnh, đôi mắt sẽ luôn sẵn sàng cho mọi trải nghiệm số.