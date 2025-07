Đối tượng có lệnh truy nã quốc tế bị bắt tại đặc khu Phú Quốc

Ngày 11/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế.

Đối tượng bị bắt là Zhang Zheng (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc; thường trú tại TP Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc). Zhang Zheng đang bị truy nã theo Lệnh tạm giam số 506/2023, ban hành ngày 7/4/2023 của Công an Quận Cán Du, TP Liên Vân Cảng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào khoảng 14h ngày 9/7, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện, bắt giữ Zhang Zheng đang lẩn trốn tại khu phố Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc. Tại thời điểm bị bắt, Zhang Zheng sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đối tượng Zhang Zheng. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người theo đúng quy định, tạm giữ đối tượng để tiếp tục xác minh, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an theo quy trình dẫn độ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt của Công an Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

