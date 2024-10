Đối tượng mang xe Fortuner của bạn đi cầm cố ra đầu thú

Bằng nhiều biện pháp, tổ công tác chuyên trách truy bắt đối tượng truy nã Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú.

Ngày 6/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vận động thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thương (SN 1978, trú tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) ra đầu thú. Trước đó, ngày 4/3/2024, đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) phát lệnh truy nã đặc biệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có quen biết anh N.M.T, trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội), tháng 5/2022, Đào Văn Thương đã hỏi mượn ôtô Fortuner của anh T để đi chơi. Giữa anh T và Thương không có hợp đồng giao dịch. Sau đó, Thương mang ôtô của anh T làm tài sản thế chấp để vay số tiền 120 triệu đồng của một người ở khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Số tiền này Thương sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi được vận động, đối tượng truy nã Đào Văn Thương đã đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú.

Sau khi mang ôtô đi, Thương không quay lại và cắt đứt liên lạc điện thoại với anh T. Vì vậy, anh T đã trình báo Công an huyện Ba Vì. Ngày 8/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Thương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, lúc này Thương bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra không thể triệu tập làm việc, nên ngày 4/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Đào Văn Thương về tội danh trên.

Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác trinh sát, tổ công tác chuyên trách truy bắt đối tượng truy nã Công an quận Bắc Từ Liêm nắm được thông tin Thương đã di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau và đã có thời điểm di chuyển đến tỉnh Lâm Đồng.

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có vận động gia đình đưa đối tượng sớm ra trình diện, ngày 4/10, Đào Văn Thương đến đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú, thừa nhận hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chiếc ôtô Fortuner của anh T. Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.