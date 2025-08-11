'Đổi xăng lấy điện' thu hút đông đảo người dùng ở TP.HCM và Thanh Hóa

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tiếp tục mang cơ hội chuyển đổi xanh cùng loạt ưu đãi hấp dẫn đến người dùng tại TP.HCM và Thanh Hóa.

Ngày 9-10/8, chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" diễn ra đồng thời tại TTTM Go! An Lạc (số 1231 quốc lộ 1A, khu phố 5, TP.HCM) và Quảng trường Nhà hát Lam Sơn (số 22 Phan Chu Trinh, Thanh Hóa).

Ngay từ ngày đầu, hàng nghìn khách hàng đã có dịp khám phá và lái thử dải sản phẩm xe máy điện mới nhất của VinFast, đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu từ các nhân viên bán hàng. Nhiều người đã quyết định đổi xe máy xăng cũ lấy xe máy điện mới để tận dụng các ưu đãi hấp dẫn, đón đầu làn sóng chuyển đổi xanh.

Ngay từ sớm, nhiều khách hàng đã có mặt tại sự kiện để tận tay trải nghiệm các dòng xe máy điện của VinFast và nghe tư vấn về những chính sách hấp dẫn.

Tại điểm cầu TP.HCM, sự kiện được tổ chức trong khuôn viên trung tâm thương mại Go! An Lạc, thu hút lượng khách hàng đa dạng, từ nhân viên văn phòng, sinh viên đến các hộ gia đình.

Các gian hàng luôn là nơi đông người dùng lui tới tìm hiểu về các mẫu xe và quy trình chuyển đổi. Các mẫu xe thu hút sự chú ý của khách hàng có thể kể đến VinFast Motio, Evo Neo, Feliz Neo, Vento Neo... và nổi bật là Evo Grand - mẫu xe mới vừa được VinFast trình làng.

Ông Nguyễn Thanh Văn (bên phải) đặt cọc mua VinFast Evo Grand tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện” sáng 9/8.

Ông Nguyễn Thanh Văn, sống tại TP.HCM, có mặt tại sự kiện từ sớm để tìm hiểu và đặt cọc VinFast Evo Grand. Ông Văn khẳng định về xe điện, ông chỉ tin tưởng VinFast. Gia đình ông hiện sở hữu một chiếc xe máy điện Klara đời 2019 và một chiếc ôtô điện VF 3.

"Tôi mong chờ sự kiện này lâu rồi, nhưng hôm nay sự kiện tổ chức gần nhà mới có thể tham gia. Hôm nay tôi đặt cọc Evo Grand và sẽ còn quay lại mua thêm vài chiếc nữa cho gia đình sử dụng. Tôi mua xe VinFast vì đây là xe của Việt Nam, chất lượng cao và uy tín", ông Văn phân tích.

Nói về chiếc VinFast Klara đời 2019, ông Nguyễn Thanh Văn cho biết sau 6 năm sử dụng, chiếc xe vẫn vận hành ổn định, chưa gặp vấn đề nào đáng kể. Ông đánh giá VinFast Evo Grand sở hữu thiết kế hài hòa, đẹp mắt, giá bán từ 21 triệu đồng hoàn toàn hợp lý. Xe có 2 pin và tầm vận hành dài (262 km/lần sạc) nên thuận tiện để ông và gia đình di chuyển và sạc pin.

Anh Lý Bửu Sơn (TP.HCM) đổi chiếc xe máy xăng sang VinFast Feliz Neo tại sự kiện.

Cũng như ông Văn, anh Lý Bửu Sơn đến sự kiện để đổi chiếc xe máy xăng đời 2016 sang VinFast Feliz Neo cho ba sử dụng.

“Tôi đã lái thử và thấy xe máy điện vận hành nhẹ nhàng, êm và tiết kiệm. Với chiếc xe xăng hiện tại của tôi, các bạn báo chỉ cần bù thêm 7,5 triệu đồng là nhận xe VinFast Feliz Neo mới. Tôi thấy khoản chi phí này hợp lý nên quyết định đổi”, anh Sơn kể.

Theo anh, sự kiện “Đổi xăng lấy điện” của VinFast rất ý nghĩa khi giúp ngày càng nhiều người dân có cơ hội chuyển đổi xanh.

Nhiều khách hàng đã trải nghiệm xe máy VinFast và chia sẻ sự hài lòng bởi khả năng vận hành êm ái.

Ông Nguyễn Thanh Văn và anh Lý Bửu Sơn là 2 trong rất nhiều khách hàng trở thành chủ nhân xe máy điện VinFast tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện” ở TP.HCM trong hai ngày cuối tuần 9-10/8.

Anh Lê Văn Đạt, chủ đầu tư đại lý VinFast Công nghệ xanh, cho biết ngoài những đơn hàng trực tiếp tại sự kiện, đại lý còn nhận đơn đặt hàng 12 chiếc VinFast Evo Lite của một khách hàng cá nhân ở Đà Nẵng ngay trong buổi sáng 9/8.

Anh Lê Văn Đạt, chủ đầu tư đại lý VinFast Công Nghệ Xanh cho hay lượng khách hàng quan tâm và chốt đổi sang xe máy điện ngày càng tăng qua mỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện”.

Đã tham gia nhiều sự kiện "Đổi xăng lấy điện" trên địa bàn TP.HCM, anh Đạt cho rằng "Đổi xăng lấy điện" là sự kiện hiệu quả, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi có thể bán lại xe máy xăng cũ, đồng thời rút gọn thời gian làm thủ tục mua bán.

Thay vì phải ra ngoài tìm đại lý thu mua xe, sau đó làm công chứng, làm giấy tờ nhiều bước, thì các đại lý VinFast có thể thay khách hàng làm điều đó. Kể từ khi chuỗi sự kiện diễn ra, anh Đạt nhận thấy lượng khách hàng quan tâm đến xe máy điện ngày một tăng mạnh.

"Trung bình ở mỗi sự kiện như vậy, đại lý bán được hơn 100 xe. Gần đây, đại lý của tôi đạt đỉnh điểm gần 200 đơn hàng chỉ trong một sự kiện, bao gồm gần 100 đơn đặt cọc Evo Grand", anh Đạt cho hay.

Hiện tại, các mẫu xe máy điện VinFast càng trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ chương trình ưu đãi "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của VinFast Motio chỉ từ 12 triệu đồng, các dòng Evo chỉ từ 14,4 triệu đồng, trong khi mẫu cao cấp nhất Theon S cũng chỉ còn 56,9 triệu đồng, giá tốt hơn hẳn các mẫu xe có trang bị và tính năng tương đương.

Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình ưu đãi tại sự kiện như hỗ trợ lên tới 1 triệu đồng khi đổi xe máy xăng cũ sang xe máy điện mới, hỗ trợ trả góp, cùng các phần quà hấp dẫn từ đại lý phân phối.

"Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" được tổ chức hàng tuần tại nhiều tỉnh, thành phố, giúp người dân dễ dàng chuyển đổi sang các loại phương tiện văn minh, tiết kiệm, nhiều tiện ích và bền vững với môi trường.