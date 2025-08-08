‘Ngày hội thu xăng đổi điện’ phủ sóng khắp 3 miền trong tháng 8

Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” do VinFast và Green Future tổ chức là cơ hội để khách hàng trải nghiệm và lên đời các mẫu xe với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chuỗi sự kiện thu xăng đổi điện của VinFast tổ chức những tháng gần đây đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người quan tâm tới phương tiện thân thiện môi trường. Không chỉ giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm tận tay ôtô, xe máy điện VinFast, sự kiện còn giúp khách hàng dễ dàng bán xe xăng cũ, lên đời xe điện mới.

Chương trình dự kiến đi qua 3 tỉnh thành Phú Thọ, Hà Tĩnh và TP.HCM (phường Bình Dương) trong cuối tuần này.

Tiếp nối thành công của chuỗi hoạt động thiết thực, tháng 8 này, VinFast và Green Future (GF) tổ chức sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” đồng loạt ở cả 3 miền, tạo điều kiện để khách hàng cả nước dễ dàng tham gia.

Ở miền Bắc, chương trình sẽ diễn ra tại Phú Thọ (Phú Thọ và Vĩnh Phúc cũ), Ninh Bình (Ninh Bình và Nam Định cũ). Khu vực miền Trung có các điểm đến ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Tại miền Nam, sự kiện sẽ có mặt tại TP.HCM (phường Bình Dương), Cần Thơ và An Giang (Kiên Giang cũ).

Trong đó, ngày hội thu xăng đổi điện sẽ được tổ chức tại Phú Thọ, Hà Tĩnh và TP.HCM (phường Bình Dương) trong 2 ngày cuối tuần này (9-10/8).

Sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” đồng loạt ở 3 miền, tạo điều kiện để khách hàng trên khắp cả nước dễ dàng tham gia.

Tại mỗi điểm tổ chức, khách tham quan sẽ được miễn phí thẩm định ôtô và xe máy xăng cũ bởi các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Song song là cơ hội trực tiếp lái thử các mẫu xe VinFast, trải nghiệm khả năng vận hành êm ái, cũng như được tư vấn chi tiết về các dòng xe phù hợp nhu cầu, hướng dẫn cách sạc và bảo quản pin xe điện…

Chuỗi sự kiện trong tháng 8 nhận được nhiều sự chờ đợi của người dùng khắp 3 miền. Chị Nguyễn Thu Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã theo dõi lịch từ sớm và sắp xếp thời gian để tham dự. “Tôi muốn lái thử VF 3 từ lâu. Tôi định đưa cả nhà đi xem xe, nếu các con thích, tôi sẽ xuống tiền luôn”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng (TP.HCM) thì đã tìm hiểu thông tin về giá bán các mẫu xe VinFast nên cho rằng đây là cơ hội tốt để đổi xe. “Nhà tôi có chiếc xe đã chạy hơn 12 năm rồi, đang tính bán đi thì thấy có chương trình này. Tôi định mang ra đổi lấy chiếc Motio cho con gái đi học”, anh Hùng tính toán.

Giá bán hợp lý đi kèm với loạt ưu đãi “lợi chồng lợi” đang là điểm thu hút nhiều khách hàng tới tham gia sự kiện ở các tỉnh, thành phố.

Giá bán hợp lý đi kèm với loạt ưu đãi hấp dẫn là điểm thu hút nhiều khách hàng tới tham gia sự kiện. Cụ thể, với ôtô điện, VinFast đang giảm trực tiếp 4% giá trị xe cho toàn bộ khách hàng mua xe. Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện, khách hàng được ưu đãi thêm 100 triệu đồng. Nếu đăng ký xe ở Hà Nội và TP.HCM, chủ xe được tặng thêm tới 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Tổng giá trị ưu đãi cho ôtô điện lên tới 238 triệu đồng. Đi kèm là ưu đãi sạc pin miễn phí tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng của V-Green.

Đặc biệt, khi mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới hết ngày 20/8, chủ xe VF 3, Herio Green, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 được nhận một cặp vé tham dự đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025 - Moments of Wonder tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vinhomes Global Gate), Đông Anh, Hà Nội.

Với xe máy điện, nhờ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng được tiếp cận các mẫu xe với giá ưu đãi 15-20%, đưa mức giá sản phẩm về từ 12 triệu đồng. Chủ xe máy điện VinFast cũng được miễn phí sạc tại các trạm công cộng của V-Green tới hết tháng 5/2026. Những ưu đãi này giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài trong quá trình sử dụng.

Chuỗi sự kiện trong tháng 8 góp phần mang sản phẩm VinFast đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng cả nước.

Ngoài các hoạt động thu xăng đổi điện, khách hàng cũng được trải nghiệm các hoạt động tương tác dành cho cả gia đình. Các sự kiện cũng sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ, KOL trẻ, mang tới bầu không khí sôi động như một “lễ hội xe điện” thực thụ. Đáng chú ý, những tài xế dịch vụ có thể tham gia talkshow “Ngày hội bác tài” với nhiều thông tin hữu ích.

Với quy mô trải rộng, chuỗi sự kiện tháng 8 được kỳ vọng sẽ mang sản phẩm VinFast đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng, từ đô thị tới nông thôn, từ người mua xe lần đầu đến những ai đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho xe xăng truyền thống.

Ngày 9-10/8, sự kiện “Thu xăng đổi điện” sẽ được tổ chức đồng loạt tại Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ); TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary và Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM); TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Với những tuần tiếp theo, khách hàng theo dõi thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất trên fanpage VinFast.