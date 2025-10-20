Đón Noel giữa trời 32 độ C ở TP.HCM

Giữa tiết trời 30-32 độ C của TP.HCM, những "ngôi làng phủ tuyết" trở thành điểm hẹn hút khách, đông đúc cả ngày thường lẫn cuối tuần. Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Giáng sinh , nhiều quán cà phê đã kịp "lột xác" với không gian Noel rực rỡ, tràn ngập ánh đèn và những bông tuyết nhân tạo tung bay.

Đi gần 15 km từ nhà ở phường Bình Đông (TP.HCM), Tâm Nhiên có mặt tại một quán cà phê ở phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) từ 8h, khi quán vừa mở cửa, để bắt đầu buổi chụp ảnh Giáng sinh. Cô cho biết đã chi khoảng 2,5 triệu đồng cho phần trang điểm và chụp hai bộ trang phục, mọi ý tưởng và góc chụp đều được ê-kíp tư vấn sẵn. Trang phục được Nhiên thuê với giá 100.000 đồng/bộ/ngày. "Cuối tuần, quán đông là điều tất yếu, nhưng tôi vẫn rất vui vì có hai người bạn đi cùng và được ê-kíp hướng dẫn tạo dáng tận tình", Nhiên chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng châu Âu phủ tuyết trắng, quán giới thiệu concept Giáng sinh từ ngày 22/9, trong lúc concept Trung Thu vẫn còn hiện diện. Điểm nhấn thu hút giới trẻ là không gian phủ đầy tuyết nhân tạo cùng máy phun tuyết hoạt động trong hai khung giờ 10-11h và 19-20h, mỗi lượt cách nhau 5 phút. Cảnh tuyết rơi giữa lòng TP.HCM trở thành khoảnh khắc được nhiều người chờ đợi để check-in giữa "mùa đông giữa xứ nhiệt đới".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Trương Ngọc Trung (TP.HCM) cho biết anh bắt đầu nhận chụp ảnh Giáng sinh từ giữa tháng 10, khi nhiều quán cà phê đồng loạt thay đổi concept sau Trung thu. "Mỗi ngày tôi chỉ nhận 2-3 suất chụp, mỗi khách một khung giờ riêng để đảm bảo chất lượng. Tôi thường khuyên khách đi vào giữa tuần để tránh đông. Nếu quán quá đông, tôi sẽ chọn góc chụp ít chi tiết thừa nhất hoặc xử lý lại trong khâu hậu kỳ", anh nói. Theo anh Trung, mỗi buổi chụp, gồm cả trang điểm và chụp ảnh, thường kéo dài ít nhất 2 tiếng, có giá từ 2 triệu đồng cho một bộ trang phục. Nếu chụp thêm trang phục thứ hai, chi phí lần lượt tăng khoảng 500.000 đồng/tháng.

Tranh thủ cuối tuần, hai bé Dâu và Chuột (6 tuổi) được mẹ đưa đến quán cà phê chụp ảnh Noel sớm. Hồng Phượng (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), mẹ của bé Dâu, cho biết cứ mỗi khi quán thay concept trang trí, chị lại đưa con đến lưu giữ khoảnh khắc mới. "Được diện đồ đẹp và đi chơi cùng bạn thân nên các bé háo hức lắm. Dù quán khá đông, các con vẫn thoải mái chạy nhảy, còn tôi thì vẫn kịp 'săn' vài góc ảnh ưng ý để giữ lại hình ảnh của con khi còn nhỏ", Phượng chia sẻ.

Cách đó không xa là một quán cà phê check-in nổi tiếng, tọa lạc trong tòa lâu đài ba tầng. Năm nay, quán chọn concept Đêm Giáng sinh với cây thông phủ đầy trái châu đỏ, ruy băng và những chiếc nơ lớn. Lò sưởi, chùm đèn pha lê và ánh sáng vàng ấm mang đến không gian sang trọng, ấm cúng, phảng phất nét quý tộc châu Âu.

Trong không gian rộng lớn, những giá sách chạm trần và các bức phù điêu tinh xảo tạo nên khung nền cổ điển, sang trọng. Giữa bối cảnh ấy, nhiều bạn trẻ khoác áo len dày, quấn khăn quàng cổ, bất chấp cái nóng 32 độ C của thành phố để có được bộ ảnh Giáng sinh ưng ý. Màu đỏ và trắng vẫn là hai gam chủ đạo, gợi không khí lễ hội rực rỡ.

Theo lời rủ của bạn, Phạm Tú Linh (TP.HCM) diện đồ đến quán cà phê này để chụp ảnh Giáng sinh: "Không gian ở đây khá sang trọng, nhiều góc chụp nên dù đông khách tôi vẫn dễ dàng tìm được chỗ để tạo dáng", Linh chia sẻ. Cô cho biết mức giá khoảng 80.000 đồng/món là hợp lý, đồ uống ở mức ổn, không có gì quá đặc sắc nhưng đủ để thư giãn trong lúc chờ đến lượt chụp.

Lần đầu đi chụp ảnh Giáng sinh, Kim Yến và Ngọc Duy (TP.HCM) dành thời gian tham khảo concept của quán để thuê trang phục dạ tiệc phù hợp. Yến kể, ban đầu cô khá lúng túng trước ống kính, nhưng sau một lúc đã tìm được góc chụp ưng ý. "Chúng tôi thuê đồ hết khoảng 200.000 đồng, còn lại nhờ anh chị đi cùng chụp giúp. Không gian quán đẹp, được trang trí chỉn chu nên ai cũng dễ có ảnh đẹp", Yến nói.

Tọa lạc trên đường Hoàng Hoa Thám, một quán cà phê đã trang trí concept Noel từ cuối tháng 9. Đại diện quán cho biết, do không gian vốn mang tông ấm và phù hợp với mùa lễ hội, nên quán quyết định bỏ qua Trung thu để sớm bắt tay vào đón Noel. Ngôi nhà nhỏ nhắn tràn ngập ánh đèn vàng, mỗi góc phòng đặt một cây thông cao gần 2 m, xung quanh là những hộp quà chất đầy bên cạnh chiếc lò sưởi - gợi cảm giác ấm cúng như đang ở một góc trời châu Âu giữa TP.HCM.

Trà My (phường Bình Dương) cho biết cô đã lên kế hoạch chụp ảnh và sắm đồ Giáng sinh từ giữa mùa hè. Ban đầu dự định chụp vào buổi chiều, nhưng trời đổ mưa lớn nên cô phải dời sang tối. "Tôi khá bất ngờ vì quán được trang trí rất đẹp, nhiều góc chụp lung linh mà giá đồ uống lại rẻ, chỉ khoảng 20.000-45.000 đồng/món", My nói. Là một trong những quán check-in Noel sớm bậc nhất TP.HCM, nơi đây giờ không còn quá đông đúc như thời điểm mới ra mắt, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho những ai muốn tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'