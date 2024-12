Bar TP.HCM dần kín bàn đẹp, view xịn đêm Giáng sinh

Mặc thị trường ảm đạm, một số quán bar tại TP.HCM vẫn ghi nhận đông đảo khách đặt bàn sớm đêm Giáng sinh. Song, số khác chấp nhận trang trí Noel đơn giản hơn chờ bùng nổ dịp Tết.

Không khí Giáng sinh cuối tháng 12 tràn ngập khắp phố lớn, hẻm nhỏ ở TP.HCM. Tại House of Merlin, concept nơ nhung đỏ khổng lồ kết hợp phong cách nội thất Steampunk đem lại hiệu quả hút khách.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện quán bar núp hẻm Pasteur này cho biết đơn vị đã kín khách đặt bàn vào đêm Giáng sinh 24/12.

"Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi chỉ đang nhận khách từ 18h-20h30. Khung giờ sau đó đã có khách đặt chỗ trước từ sớm", Huấn Vũ, co-founder quán, nói.

Cảnh trái ngược

Afterglow Sky Bar (TP Thủ Đức) cũng đông khách liên hệ đặt bàn trước. Đại diện đơn vị cho biết vào đêm 24/12, khách hàng lẻ khó có thể chọn vị trí ngồi đẹp, ngoài bàn đứng.

Chương trình tặng Baby Three cho khách may mắn tại Indigo Bar Saigon cũng nhận được sự quan tâm từ phía thực khách vào đêm Giáng sinh. Đại diện cơ sở chia sẻ tỷ lệ khách đặt bàn thời điểm này đã đạt 90% và số lượng bàn có giới hạn.

Chiếc nơ nhung đỏ được chuộng trang trí Giáng sinh năm nay. Ảnh: House of Merlin.

Tuy nhiên, tình trạng kín khách đặt bàn trước một tuần chỉ diễn ra rải rác ở nơi sở hữu concept lạ, tầm nhìn đẹp và chương trình hấp dẫn. Ngoài ra, số khác vẫn chứng kiến dòng khách liên hệ chậm hoặc gần đến ngày lễ mới có khách đặt.

Với 5 năm kinh nghiệm khởi nghiệp ngách speakeasy bar, My Trần (30 tuổi) nhận thấy lượng người trẻ thuộc Gen Z hào hứng ăn chơi mỗi mùa lễ hội không nhiều như thế hệ Y. Bên cạnh đó, xu hướng thắt chặt chi tiêu cũng ảnh hưởng đến tâm lý vui chơi của thực khách.

Đồng quan điểm, Huy Trần (29 tuổi), điều hành một quán bar ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết vào mùa Giáng sinh năm 2023 đến năm nay, lượng khách đặt bàn trước một tuần không nhiều. Đa số bạn trẻ sẽ gọi quán ngay trước 1-2 tiếng.

"Thị trường bar/pub đa dạng như hiện tại phần nào làm giảm tỷ lệ đặt trước. Thông thường đến ngày lễ khách mới gọi, nếu kín bàn sẽ đến quán khác, vì nhiều sự lựa chọn mà. Nhưng đặt trước hoặc đúng ngày lễ ghé cũng được, miễn sao vẫn có khách hàng ủng hộ", Huy cho hay.

Không khí Giáng sinh tại một quán bar ở quận 1. Ảnh: The Moss Bar.

Theo khảo sát, khách hàng vẫn có thể túc tắc đặt bàn trước cho đêm Noel tại một số quán bar nổi tiếng chẳng hạn Dot Bar, The Arth Saigon, Zodiac Bar, Palette Bar, Siem, To, Vesou Saigon, The Iron Bank...

Ở diễn biến khác, một số quán bar/pub quyết định không "bung xõa", chi đậm trang trí lễ hội hoành tráng hay tổ chức chương trình giao lưu để thu hút khách hàng, mà tiếp tục duy trì phương châm "thắt lưng buộc bụng" nhằm vượt qua giai đoạn ảm đạm này.

Tốn kém, nhưng không thể bỏ

Lượng khách giảm 50% vào dịp Giáng sinh năm 2023 khiến Hà Minh, quản lý một quán bar núp hẻm ở quận 1 (TP.HCM), dè dặt hơn khi tổ chức chương trình cho năm nay.

Cô cho biết cửa hàng đã cắt giảm sự kiện rút thăm may mắn thường niên vào đêm Noel, chỉ giữ lại một số coupon dành cho nhóm 10 khách trở lên. Phong cách bài trí lễ hội cũng đơn giản hơn.

"Hiện việc kinh doanh của quán khá ảm đạm, ngân sách eo hẹp nhưng chúng tôi vẫn muốn tạo không khí lễ hội và có điểm để níu chân khách hàng cũng như công tác quảng bá", Minh nói.

Công tác trang trí Noel tại một số quán bar đơn giản hơn nhằm tiết kiệm chi phí. Ảnh: Siem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về tệp khách hàng hiện tại, Hoài Nam, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Củi Rooftop, cho biết thị trường bar/pub đang đổi một tệp khách mới với nhu cầu sử dụng rượu, cocktail nồng độ cồn mạnh không cao. Hầu như nhóm khách này sẽ thiên về club, có phục vụ đồ ăn nhẹ và dịch vụ giải trí.

Theo Nam, với nhu cầu tiệc tùng không còn cao, việc chú trọng vào nhiều chương trình cho dịp lễ vô tình đẩy tình hình kinh doanh của quán vào thế khó.

Tuy nhiên, lễ hội vẫn rất cần thiết bởi những ngày này có khả năng kích cầu lượng khách. Do đó, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn cần cân đo đong đếm ở góc độ chi phí và nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

"Tôi không chú trọng giảm giá đồ uống để thu hút khách mà cung cấp mức giá hợp lý ngay từ đầu. Bên cạnh đó, tôi chú trọng vào không gian, mang lại không khí nightlife thực sự cho khách hàng", Nam nói.

Vào đêm Giáng sinh hay Tết Dương lịch, đơn vị này không nhận đặt bàn trước để tạo sự thỏa mái cho khách hàng đến sớm.

Tương tự, Huấn Vũ từ House of Merlin cho hay trước tình hình kinh tế và xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn, thay vì tổ chức quá nhiều sự kiện nhỏ, cơ sở chọn chú trọng vào các chương trình chủ đạo như đêm nhạc jazz, guest shift với các bartender khách mời quốc tế, đồng thời giữ mức giá hợp lý cho các dịch vụ.

"Các sự kiện vẫn duy trì yếu tố độc đáo và thú vị, mang lại không gian lễ hội trọn vẹn mà không đòi hỏi chi phí cao", Vũ chia sẻ.