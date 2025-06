Đồng hồ hơn 19.000 USD chứa cát ở tất cả tiểu vương quốc thuộc UAE

Nhằm đánh dấu 10 năm dòng 19Thirty, Bovet giới thiệu bộ 3 19Thirty 10th Anniversary Special Edition. Vẫn giữ nguyên vỏ Fleurier đường kính 42 mm và độ dày 9,05 mm với núm lên cót kèm khung vỏ-bow ở 12 giờ, bộ ba phiên bản mới sử dụng ba tông sơn mài đơn sắc hiện đại, xanh lam, xanh rêu “in the dusk” và đen nhũ “queen of trees”. Mặt số được tinh giản so với bản gốc 5 phần, hướng đến thiết kế trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ vẹn nét đặc trưng của Bovet. Bên trong là bộ máy in-house calibre 15BM04, cơ lên dây tay, có khả năng trữ cót lên đến 7 ngày. Các phiên bản có giá theo yêu cầu. Ảnh: Monochrome Watches.