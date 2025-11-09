Đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

Trong ngày 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ dự lễ khởi công tại 72 điểm trường nội trú biên giới trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh: VPG.

Sáng 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương (Thanh Hóa) - điểm cầu chính trong chuỗi 14 lễ khởi công được tổ chức đồng thời tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Thủ tướng dự lễ khởi công tại Thanh Hoá

Yên Khương là xã biên giới vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống người dân nơi đây từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hạ tầng giáo dục vẫn còn hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp và khu nội trú, bán trú cho học sinh.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được xây dựng tại bản Bôn (xã Yên Khương) với tổng diện tích khoảng 1,5 ha, tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng . Dự án gồm khu học tập, nhà nội trú, bán trú và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu dạy - học, sinh hoạt của giáo viên và học sinh vùng biên.

Phát biểu tại lễ khởi công sáng 9/11, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi dự sự kiện trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ông khẳng định đây là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực con người - yếu tố quyết định cho sự phát triển của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Ông tin rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai; đầu tư cho con người phải toàn diện, từ sớm, để hình thành thế hệ công dân Việt Nam phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Nói thêm về việc triển khai xây dựng trường học, thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT, người đứng đầu các bộ, ngành liên quan và đặc biệt là bí thư, chủ tịch các tỉnh biên giới chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai dự án xây dựng trường học, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mục tiêu là hoàn thành và đưa các ngôi trường mới vào hoạt động trước năm học 2026-2027, chậm nhất vào tháng 8/2026. Thủ tướng nhấn mạnh các công trình phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ - mỹ thuật, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hay đội vốn bất hợp lý; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các trường vùng biên.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tặng quà các học sinh trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1. Ảnh: VGP.

Mở trường tại xã biên giới Hà Tĩnh

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về đầu tư xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới, UBND tỉnh Hà Tĩnh, một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới, đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hoàn thành khảo sát, lập danh mục, đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025-2026 với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng .

Trong đó, hai dự án khởi công trong năm 2025 gồm trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 và trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê có tổng vốn gần 300 tỷ đồng . Năm công trình còn lại, với tổng mức hơn 440 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm 2026 tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình.

Dự án trường Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 được xây dựng tại thôn Trưng (xã Sơn Kim 1) trên diện tích hơn 5 ha, quy mô 40 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.300 học sinh. Tổng kinh phí đầu tư ước tính 140 tỷ đồng .

Xây dựng 11 trường ở Lạng Sơn

Tại xã Khuất Xá (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Khuất Xá.

Công trình do Sở GD&ĐT Lạng Sơn làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường được xây dựng tại thôn Pắn Pé với quy mô 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.281 học sinh, gồm 414 học sinh tiểu học và 867 học sinh THCS. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 265,5 tỷ đồng , diện tích xây dựng hơn 10.600 m², tổng diện tích sàn hơn 24.100 m², cao tối đa 4 tầng.

Loạt dự án tại tỉnh Điện Biên

Cùng ngày, tại bản Phai Đin (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên), Phó thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Nưa.

Xã Thanh Nưa là địa phương biên giới phía tây lòng chảo Điện Biên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Dự án trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Nưa có tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng , xây dựng trên diện tích hơn 5,3 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.050 học sinh.

Cũng trong ngày 9/11, Điện Biên tổ chức khởi công đồng loạt 6 trường tại các xã Thanh Nưa, Sín Thầu, Quảng Lâm, Nậm Kè, Thanh Yên, Mường Nhà. Trước đó, ngày 2/11, tỉnh đã khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sam Mứn, Nà Bủng, Núa Ngam.

Đối với 9 trường phổ thông nội trú liên cấp nêu trên, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư đủ năng lực, áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trường ở Lâm Đồng có quy mô 1.000 học sinh

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng, địa điểm là trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Thuận An là xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 1/7, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thuận An và Đăk Lao (cũ) với diện tích tự nhiên khoảng 315,8 km2, có đường biên giới dài 60,125 km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Toàn xã có hơn 22.000 nhân khẩu với 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 20%. Trong những năm qua, dù được Đảng và nhà nước rất quan tâm, cơ sở vật chất phục công tác giáo dục vẫn còn thiếu thốn, chưa đảm bảo nhu cầu dạy và học.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 hecta, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng .

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường Nội trú liên cấp Tiểu học. Ảnh: VPG.

Xây trường mới ở An Giang, tăng quy mô 30%

Tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia được hình thành trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học B Lương An và trường THCS Lương An Trà. Trường được xây dựng trên diện tích 4,29 ha, quy mô đầu tư 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh.

Sau khi hoàn thành, dự kiến quy mô học sinh ở cả hai cấp học sẽ tăng khoảng 20-30% so với mức 1.069 học sinh trong năm học 2025-2026.

Cải tạo trường nội trú từ trường cũ

Tại tỉnh Tuyên Quang, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.

Ngôi trường này được mở rộng, cải tạo từ trường Tiểu học Minh Tân, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trường có quy mô 45 lớp (gồm 25 lớp tiểu học và 20 lớp THCS), đáp ứng 1.574 học sinh với tổng diện tích xây dựng dự kiến 41.651 m2. Điều kiện kết nối hạ tầng như giao thông, điện, nước sinh hoạt, thông tin... của công trình được đánh giá là đảm bảo và khả năng có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn về sạt trượt, lũ quét rất thấp.

Mở trường trên nền đất 14.000 m2

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk.

Trường được nâng cấp, mở rộng từ trường THCS Nguyễn Thị Định có diện tích đất hiện tại là 14.500 m2. Tổng diện tích đất để xây dựng trường sau khi điều chỉnh sẽ là 44.780 m2. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỷ đồng .

Quy mô của trường mới dự kiến là hơn 990 học sinh, 37 lớp học. Trong đó, bậc tiểu học là 550 học sinh với 25 lớp học, bậc THCS là 440 học sinh với 12 lớp học; số học sinh ở nội trú tại trường là khoảng 240 học sinh.

Nội dung đầu tư bao gồm các hạng mục: Khu học tập và hỗ trợ học tập: xây dựng mới 25 phòng học bậc tiểu học, 12 phòng học bậc THCS, 11 phòng học bộ môn, các phòng giáo viên, thiết bị giáo dục và các khu vệ sinh; khu hành chính quản trị và phụ trợ; khu nội trú học sinh, công vụ giáo viên...

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, xã sẽ đưa toàn bộ học sinh, giáo viên của trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và trường Tiểu học và THCSChu Văn An về dạy và học.

Xây dựng 4 trường nội trú ở Lào Cai

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ Khởi công xây dựng 4 trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai.

Trước đó, nhằm triển khai Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công đặc biệt đối với 4 trường Phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long.

Theo dự án được duyệt, quy mô các trường được đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 6,2 ha- 8,6 ha đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập từ 1000 -1.200 học sinh/trường với tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỷ đồng .

Toàn bộ cả 4 trường nội trú đều được thiết kế hiện đại, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc của địa phương, được đầu tư đồng bộ từ nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà ở nội trú, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà đa năng và các hạ tầng thiết yếu khác.

Đặc biệt, tất cả trường đều được nghiên cứu đầu tư hệ thống nước nóng phục vụ thầy cô giáo và học sinh trong mùa rét. Các nhà thầu được lựa chọn để thi công đều là những nhà thầu có năng lực tốt, có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh: VGP.

100 trường mới chỉ là giai đoạn đầu

Còn tại điểm cầu trường Phổ thông Nội trú liên cấp Hua Bum (xã Dào San, tỉnh Lai Châu), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng đồng loạt 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú ở các xã biên giới. Đây là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng biên, thầy cô giáo và học sinh nơi địa đầu Tổ quốc.

Theo Bộ trưởng, chủ trương này được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đội ngũ cán bộ là người địa phương ở vùng biên, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phương, chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới đã được triển khai nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với 22 tỉnh, thành có biên giới đất liền để rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các điều kiện đầu tư. Đến nay, danh mục 100 trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phân bổ vốn, trong đó 28 trường đã khởi công và đang thi công, số còn lại đồng loạt khởi công trong ngày hôm nay, hướng tới hoàn thành trước năm học 2026–2027.

Theo Bộ GD&ĐT, 100 trường nội trú liên cấp được khởi công là giai đoạn đầu trong tổng số 248 trường sẽ được đầu tư tại 248 xã biên giới, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Các trường được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh cùng với việc đầu tư hạ tầng, bộ đang phối hợp các bộ, ngành xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ về chế độ cho học sinh và giáo viên, quy chế hoạt động, chính sách ưu đãi và tuyển dụng, hướng nghiệp, cũng như cơ chế trọng dụng cán bộ là người địa phương.

Các trường được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả học sinh phổ thông tại xã biên giới, không phân biệt đối tượng. Học sinh đều được hưởng chính sách học nội trú, bán trú.

Với cơ sở vật chất khang trang, an toàn, bền vững, dự án kỳ vọng tạo bước đột phá, thay đổi căn bản giáo dục vùng biên, góp phần thu hẹp chênh lệch vùng miền và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.