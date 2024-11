Dòng phim ngắn chọc tức khán giả 'hốt bạc' ở Trung Quốc

Dù đầy rẫy tình tiết phi lý đến mức khiến khán giả cảm thấy bị "xúc phạm IQ", những bộ phim ngắn về tình yêu của tổng tài tuổi trung niên lại thu về doanh số khủng.

Bộ phim về thiếu gia si mê nhân viên dọn dẹp tuổi trung niên gây sốt ở Trung Quốc.

Mùa hè năm nay, bộ phim được bàn tán nhiều nhất ở Trung Quốc không xoay quanh giới nhà giàu thành thị hay một thị trấn đầy tội phạm, mà là câu chuyện nữ nhân viên dọn dẹp 45 tuổi có mối tình một đêm với thiếu gia trẻ hơn cô rất nhiều, theo Sixth Tone.

Đương nhiên, như bất kỳ mô típ phim "tổng tài" nào khác, chàng trai trẻ - giám đốc điều hành và là con của một gia đình giàu có - ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với người dọn dẹp. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, thiếu gia đưa cho cô một thẻ tín dụng có 20 triệu nhân dân tệ ( 2,8 triệu USD ). Sau đó, anh đưa cô đến gặp bố mẹ để ra mắt.

Nút thắt điên rồ xuất hiện khi hóa ra người dọn dẹp và bố của chàng thiếu gia lại là tình cũ, ông bố thậm chí từng ngỏ lời cầu hôn cô. Hai bố con bắt đầu cạnh tranh nhau để giành được tình cảm của cô, trong khi các thành viên khác trong gia tộc thượng lưu chỉ trích cô.

Cuối cùng, người dọn dẹp tiết lộ danh tính thực sự của mình: Cô là một cao thủ võ thuật và là người giàu nhất hành tinh.

Phi lý nhưng "gây nghiện"

Bộ phim trên, có tên "Cleaning Mom, The Return of the Infinite" (Người dọn dẹp: Sự trở lại vô hạn), là một trong số rất nhiều bộ phim siêu ngắn đã bùng nổ khắp Trung Quốc thời gian gần đây, trong đó mọi tình tiết dường như phi lý và khiến khán giả mất bình tĩnh, cảm giác như bị "xúc phạm IQ".

"Chỉ cần đọc phần tóm tắt thôi cũng ảnh hưởng đến sự ổn định tinh thần của tôi rồi", một bình luận tiêu biểu trên nền tảng Weibo viết, đã nhận được rất nhiều sự đồng tình.

Nhưng khán giả trẻ tuổi, nhạy cảm với cốt truyện điên rồ không phải mục tiêu chính của những bộ phim như "Cleaning Mom" - thể loại nội dung mới nổi và hướng đến nhóm khán giả trung niên đến lớn tuổi.

Có nhịp độ nhanh và đầy những tình tiết bất ngờ, phim siêu ngắn - được định nghĩa ở Trung Quốc là bất kỳ bộ phim theo tập nào được phát hành thành nhiều phần có độ dài dưới 15 phút - đã trở thành một ngành kinh doanh lớn. Năm 2023, thị trường phim siêu ngắn trong nước được định giá gần 37,4 tỷ nhân dân tệ ( 5,2 tỷ USD ), chiếm hơn một nửa tổng doanh thu phòng vé của Trung Quốc.

Dòng phim ngắn với những tình tiết phi logic vẫn khiến nhiều người trả tiền để xem.

Ban đầu, nhiều phim truyền hình siêu ngắn nhắm vào nhóm nhân khẩu trẻ tuổi với những câu chuyện tình lãng mạn hoặc ảo tưởng đô thị.

Tuy nhiên, đến năm nay, những nhà sản xuất phim truyền hình siêu ngắn đã chuyển hướng sang đối tượng khán giả lớn tuổi hơn - phản ánh "nền kinh tế tóc bạc" trực tuyến đang bùng nổ của đất nước này.

Theo báo cáo năm 2024 của iResearch về ngành công nghiệp phim truyền hình siêu ngắn của Trung Quốc, 37,3% người xem thể loại này có độ tuổi 40-59. Dữ liệu từ QuestMobile cũng cho thấy vào tháng 3 năm nay, gần 40% người dùng trên các ứng dụng video ngắn hàng đầu có độ tuổi trên 45, với gần một nửa số người dùng chi tiêu 1.000-1.999 nhân dân tệ/tháng.

Ở một mức độ nào đó, sở thích xem phim của khán giả trung niên và cao tuổi không khác mấy so với khán giả trẻ. Cả hai nhóm đều thích những câu chuyện cảm động kết hợp giữa trả thù với làm giàu và yêu đương.

Những bộ phim ăn khách gần đây bao gồm: "Flash Marriage Partner is a Magnate" (Kết hôn chớp nhoáng với ông trùm), "Respect the Mother" (Tôn trọng mẹ yêu), "Nanny Marries Rich Man" (Bảo mẫu cưới chồng giàu) và "50-Year-Old Me Got Pregnant by a 20-Year-Old Rich Guy" (Tôi 50 tuổi có bầu với thiếu gia tuổi 20).

Trong một cuộc phỏng vấn, Wu Qian, ngôi sao 34 tuổi của "Flash Marriage Partner is a Magnate", cho biết: "Khán giả ngày nay, bao gồm cả những người trung niên và cao tuổi, thích xem những câu chuyện về tình yêu bất chấp tuổi tác".

Vấn đề gây tranh cãi

Tất nhiên, có sự khác biệt giữa phim truyền hình siêu ngắn dành cho khán giả lớn tuổi và phim dành cho khán giả trẻ tuổi.

Trong khi nhân vật chính của cả hai thể loại phim đều dựa vào quyền uy và sự giàu có để giải quyết vấn đề, phim siêu ngắn dành cho người trẻ tuổi thường tập trung vào các vấn đề liên quan đến công việc và tình yêu, còn phim dành cho người lớn tuổi có xu hướng giải quyết các mâu thuẫn trong mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Nhiều con cái lo lắng khi cha mẹ chi quá nhiều tiền để theo dõi những bộ phim ngắn phát sóng trên mạng.

Sức hấp dẫn của bộ phim đến từ khả năng sử dụng nguồn tài chính khổng lồ, bí mật của nhân vật chính để giải quyết vấn đề.

Ví dụ trong "The Security Guard is a Trillionaire" (Bảo vệ hóa ra là tỷ phú), ra mắt vào tháng 7, cốt truyện xoay quanh một doanh nhân trẻ tự thân lập nghiệp tên là Li Bowen, người tình cờ gặp cha mình là "bảo vệ" tại một sự kiện cao cấp.

Li cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài của cha mình, nhưng rồi sự thật lớn đã được tiết lộ - cha anh thực chất là một ông trùm kinh doanh đã nghỉ hưu.

Những bộ phim siêu ngắn này gây tranh cãi rất lớn ở Trung Quốc, một phần do nhiều người trẻ lo ngại các ứng dụng phát sóng đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ của cha mẹ họ.

Phim siêu ngắn thường miễn phí một số tập đầu, sau đó yêu cầu người xem phải trả tiền để tiếp tục xem các tập phim gay cấn phía sau.

Nhiều con cái lo ngại rằng cha mẹ chi quá nhiều tiền để xem phim ngắn, hoặc có thể bị lừa do không hiểu cơ chế khấu trừ phí của các nền tảng hoạt động ra sao.

Báo chí Trung Quốc cũng phản ánh nỗi lo này, với tin tức về những người về hưu chi hàng chục nghìn nhân dân tệ để xem phim ngắn.

Trên mạng xã hội, người trẻ chia sẻ với nhau các mẹo để thay đổi thói quen xem phim ngắn trên điện thoại của cha mẹ họ, chẳng hạn hủy theo dõi các tài khoản phim siêu ngắn hoặc đổi thuật toán hiển thị bằng cách search (tìm kiếm) các từ khóa không liên quan như "máy xúc", "thiết bị gia dụng"...