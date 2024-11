Tranh cãi 'vợ truyền thống' biến người mẹ 8 con thành triệu phú

Phía sau hình ảnh về cuộc sống yên tĩnh, khép kín, phụ thuộc ở nhà, Jasmine Dinis và Hannah Neeleman đều đang điều hành đế chế trị giá hàng triệu USD từ căn bếp của mình.

"Tôi không muốn có việc làm, tôi không muốn trở thành trụ cột gia đình", TikToker Jasmine Dinis bắt đầu video của mình. "Tôi muốn ở nhà, muốn vào bếp, muốn dọn dẹp, muốn làm bánh brownies, muốn tự nấu bữa tối".

Những lời này xuất hiện trong một loạt clip có vẻ đẹp như mơ về cảnh cô bế con, lăn lộn cùng những đứa trẻ ở vùng nông thôn xanh tươi và lấy ổ bánh mì mới nướng ra khỏi lò. Cho đến nay, chúng thu hút gần 7 triệu người xem. Jasmine không phải là người duy nhất đang giới thiệu đồng thời thu lợi từ cái gọi là "trad wife" (tạm dịch: người vợ truyền thống).

Trad wife là gì?

Những người phụ nữ tạo nên thương hiệu riêng biệt này về nội dung phục vụ gia đình là một phần của nền văn hóa phụ được gọi là "tradwives" (tạm dịch: những người vợ truyền thống), dựa trên việc ủng hộ các giá trị truyền thống và đặc biệt là quan điểm "truyền thống" coi những người vợ, người mẹ là bà nội trợ.

Theo dõi các hashtag #housewifelife, #tradwife hoặc #homemaker trên Instagram và Tiktok, bạn sẽ thấy những phụ nữ trẻ với mái tóc chải ngược hoàn hảo diện những chiếc váy gingham, tự tay nướng bánh nướng xốp việt quất cho gia đình vào buổi sáng, dạy học tại nhà cho con cái, cắt hoa từ khu vườn sau nhà để thiết kế một bó hoa theo phong cách Mayfair cho bữa trưa "thường ngày" với chồng.

Hannah Neeleman hay Ballerina Farm gây tranh cãi khi chia sẻ từ bỏ tất cả để trở thành "vợ truyền thống" trong bài viết trên The Times.

Jasmine tương đối nhỏ bé so với một số người có ảnh hưởng lớn hơn đang dẫn đầu phong trào vợ truyền thống. Những cái tên như Hannah Neeleman hay Ballerina Farm trở nên nổi tiếng và gây tranh cãi sau khi được giới thiệu trong bài viết trên The Times có tựa đề Meet the queen of the tradwives (tạm dịch: Gặp gỡ nữ hoàng của những bà vợ truyền thống). Người này có 7,5 triệu follower trên TikTok; 9,1 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,6 triệu người đăng ký trên YouTube.

Trong khi Nara Smith (người có 10,8 triệu người theo dõi trên TikTok và thường nhận được tới 28 triệu lượt xem cho các video của cô) và dàn diễn viên của The Secret Lives of Mormon Wives ngày càng phổ biến trên các kênh chính thống, thì phong trào vợ truyền thống vừa hấp dẫn vừa gây chia rẽ.

Theo cây viết Anya Meyerowitz của The Glamour, không có gì ngạc nhiên khi các bà vợ truyền thống phải chịu sự chỉ trích từ nhiều phụ nữ và đàn ông - những người cho rằng kiểu gia đình màu hồng đặc trưng này đang làm tổn hại đến thành quả hàng thập kỷ trong thúc đẩy quyền của phụ nữ.

"Bạn là nỗi xấu hổ của chủ nghĩa nữ quyền", một bình luận gay gắt trên một trong những video của Smith viết.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vẻ bề ngoài. Khi xem xét kỹ hơn, mọi người sẽ thấy rằng cuộc sống của những người vợ này không chỉ xoay quanh hạnh phúc truyền thống với chiếc váy vải lanh không nhăn, đầu tóc chải chuốt, bánh nướng hoàn hảo. Một số ít bà nội trợ, bao gồm Neeleman và Smith, đã xây dựng được lượng người theo dõi lớn, đi kèm với thu nhập khủng.

"Nghĩa là họ đã trở thành, dù cố ý hay không, những người vợ truyền thống đồng thời là người kiếm tiền cùng một lúc. Đó là sự mâu thuẫn phức tạp, nếu nói một cách nhẹ nhàng", Meyerowitz nhận định.

Thành triệu phú

Trong các clip của mình, Smith nấu ăn, dọn dẹp, làm vườn và sắp xếp nhà cửa trong khi mặc những bộ trang phục lộng lẫy. Cô truyền vào nội dung một chút hài hước, thanh lịch và một sức hấp dẫn thẩm mỹ nhất định. Hiện cô đã ký hợp đồng với công ty người mẫu hàng đầu thế giới, IMG. Thương hiệu của Smith thành công đến mức cô đã tổ chức các chương trình nấu ăn và ra mắt các dòng sản phẩm của riêng mình.

Còn Neeleman, được biết đến rộng rãi hơn với cái tên Ballerina Farm, ghi lại cuộc sống tại một trang trại rộng lớn ở Kamas (Utah, Mỹ) với chồng Daniel và 8 đứa con của họ. Lối sống giản dị của cặp vợ chồng đã thu hút hàng triệu người, khi Neeleman cho thấy mình đang lọc sữa chua tự làm, làm bánh mì và nướng bánh bằng mật ong thô. Tất cả diễn ra trong một căn bếp gỗ giản dị, khiêm tốn.

Jasmine Dinis nổi tiếng với các clip chia sẻ cuộc sống nội trợ ở nhà.

Cuộc phỏng vấn với The Times cho thấy rằng Neeleman đã hy sinh rất nhiều (bao gồm cả sự nghiệp đầy hứa hẹn là một vũ công ba lê) để ở nhà với các con và duy trì hoạt động của ngôi nhà, trang trại.

Tuy nhiên, khả năng kiếm được thu nhập đáng kể của Neeleman thông qua sự hiện diện trên mạng xã hội của cô làm nổi bật sự thương mại hóa của việc nội trợ và tiềm năng thu lợi khi chia sẻ trải nghiệm cuộc sống cá nhân. Chưa kể đến việc chồng cô là con trai của một doanh nhân triệu phú đã thành lập các hãng hàng không thương mại như JetBlue và WestJet.

Theo nghiên cứu từ Parade, vào tháng 3/2024, Smith được cho là đã kiếm được khoảng 200.000 USD chỉ từ TikTok, chưa bao gồm các bài đăng được tài trợ. Trong khi đó, Neeleman ước tính kiếm được khoảng 650.000 bảng Anh ( 840.000 USD ) mỗi năm từ lượt xem TikTok, chưa kể đến thu nhập cô sẽ nhận được từ việc thu hút người theo dõi đến với sản phẩm mà cô và chồng bán từ cuộc sống nông trại giản dị họ ghi lại.

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là không phải tất cả bà vợ truyền thống đều kiếm sống, và nhiều người đăng những mẩu chuyện về cuộc sống của họ trực tuyến không phải với mục đích xây dựng doanh nghiệp hoặc thậm chí là có người theo dõi, nhưng ngày càng có nhiều người làm như vậy. Điều này khiến những người có ảnh hưởng này rơi vào một nghịch lý: Họ là những bà mẹ nội trợ cũng là người kiếm tiền cho gia đình.

Những người này có thể kiếm được hàng trăm nghìn USD thông qua các liên kết sản phẩm, lượt xem, quảng cáo và hợp tác thương hiệu. Tóm lại, những người phụ nữ này thực sự không hề phụ thuộc về mặt tài chính, thậm chí nhiều người đã thành triệu phú.

"Thực tế họ là người kiếm tiền trong gia đình hoàn toàn trái ngược với một trong những đặc điểm xác định khái niệm 'vợ truyền thống': phụ thuộc vào sự thương xót, chu cấp về mặt tài chính ở người chồng", Meyerowitz viết.