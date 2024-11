Saigon Expresso: Chuỗi 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập

Chuỗi 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập, cháy nhà ở trung tâm TP.HCM, quy mô nền kinh tế số Việt Nam vượt mốc 36 tỷ USD... là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 11/11/2024

Chuỗi 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập, khả năng xuất hiện tiếp. Chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Thái Bình Dương đang có 3 cơn bão hoạt động.

Đầu tiên là bão số 7 Yinxing ở Biển Đông của Việt Nam, tiếp đó là bão Toraji ở phía Đông Philippines, 1 cơn nữa ở ngoài khơi xa tây bắc Thái Bình Dương (bão Man-yi). Ngoài ra còn có một áp thấp nhiệt đới xen giữa 2 cơn bão Toraji và Man-yi.

Theo ông Hưởng, 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía Bắc của Biển Đông.

Những cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới thường di chuyển theo trục này. Điều đó giải thích vì sao thời gian tới Biển Đông liên tiếp đón các xoáy thuận nhiệt đới. Cụ thể, bão số 7 đang hoạt động, sau khoảng 24-48 giờ tới là bão số 8 và không loại trừ khả năng thời gian tới xuất hiện bão số 9. Ông Hưởng nhận định, bão Toraji nhiều khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng chiều tối đến đêm 11/11.

Cháy nhà ở trung tâm TP.HCM, nhiều người mắc kẹt được giải cứu. Ngày 10/11, Công an quận 10 (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Bà Hạt, phường 9.

Hơn 7h30, lửa kèm khói đen bao trùm căn nhà nằm trên đường Bà Hạt, đoạn đối diện chung cư Ấn Quang. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán mang bình chữa cháy đến dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10 điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, chia làm nhiều hướng để phun vòi rồng dập lửa. Một số chiến sĩ tiếp cận căn nhà giải cứu nhiều người bị mắc kẹt ra ngoài, trong đó có người phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị điều tra vì liên quan đến ma túy. Ngày 10/11, nguồn thông tin cho hay Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vẫn đang giữ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An (29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng một số người để điều tra vì liên quan đến tiệc ma túy.

2 ngày trước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên địa bàn. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang người mẫu, diễn viên An Tây cùng một số bạn bè nghi vấn tổ chức tiệc ma túy. Kết quả kiểm tra cho biết người mẫu, diễn viên gốc Tây Ban Nha và những người bạn đều dương tính với ma túy.

Trong diễn biến khác, Công an quận Tân Bình cũng đang giữ ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) cùng một số người để điều tra vì liên quan đến ma túy. Khi kiểm tra hành chính 1 địa điểm ở địa bàn, Công an quận phát hiện ca sĩ Chi Dân và bạn bè tụ tập dùng ma túy. Nguồn thông tin cho hay, qua kiểm tra, ca sĩ Chi Dân dương tính với ma túy.

Các vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sẽ chú trọng tuyển cử nhân đại học đi nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng mới ban hành hướng dẫn về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Nội dung đáng chú ý là bộ sẽ chú trọng tuyển công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng...

Cụ thể, Bộ Quốc phòng sẽ chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng nhằm tuyển chọn được nguồn công dân nhập ngũ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Bộ cũng tuyển chọn con em vùng đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm tất cả xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ; ưu tiên phân bổ chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương gắn với địa bàn động viên của các đơn vị đến cấp huyện.

Quy mô nền kinh tế số Việt Nam vượt mốc 36 tỷ USD . Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố Báo cáo e-Conomy SEA 2024 về nền kinh tế số tại Việt Nam. Theo đó, các hãng nghiên cứu ước tính quy mô nền kinh tế số Việt Nam đạt 36 tỷ USD trong năm nay, tăng 16% so với năm ngoái. Đến năm 2030, giá trị giao dịch toàn thị trường (GMV) có thể dao động 90- 200 tỷ USD .

Như mọi năm, thị trường thương mại điện tử tiếp tục là trụ cột chính khi đóng góp 22 tỷ USD , tăng 18% so với cùng kỳ và chiếm 61% tổng quy mô nền kinh tế số. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, quy mô của thị trường thương mại điện tử có thể mở rộng lên 63 tỷ USD .