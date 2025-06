Động thái mới của Bộ Y tế về sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thông báo đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Ngân 98 chia sẻ hình ảnh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Ngân 98/Facebook.

Theo đó, ngày 31/5, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh liên quan việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) quảng cáo (X1000, viên uống giảm cân X3 - Super Detox X3, X7 plus).

Qua xác minh ban đầu, các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được. Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chưa thể xác minh rõ các sản phẩm của các đơn vị trên có còn đang lưu hành trên thị trường hay không.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các sản phẩm trên theo đúng quy định.

Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 - Super Detox X3, X7 plus trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên.

Từ giữa tháng 5, mạng xã hội xôn xao với đoạn video livestream giữa DJ Ngân 98 và người bán hàng online tên Ngân Collagen. Hai bên liên tục công kích nhau, xoay quanh cáo buộc về sản phẩm giảm cân kém chất lượng và hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Việc những sản phẩm này tràn lan trên sàn thương mại điện tử khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn.

Ngày 21/5, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã kiểm tra nhưng chưa thu được mẫu do công ty liên quan đã ngừng hoạt động, còn cơ sở sản xuất lại đặt tại Hà Nội. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý.

Tối 22/5, Ngân 98 đăng video cho biết đã nộp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan sản phẩm quảng bá, phủ nhận liên quan đến Công ty Zubu. Cô cũng cho biết đã gửi hồ sơ và kiến nghị lên Cục An toàn thực phẩm.

Theo Ngân 98, nhà máy sản xuất thực tế là Công ty TNHH Nahaco đã được Bộ Công Thương kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/5. Ngoài ra, cô cũng đã gửi đơn lên Công an TP Cần Thơ để đề nghị xử lý hành vi vu khống và tung tin sai lệch từ phía Ngân Collagen.