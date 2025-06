Thêm một TPCN bị Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng

Cục An toàn thực phẩm kiểm tra đột xuất nhưng không tìm thấy Công ty A-M hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đây là đơn vị công bố sản phẩm An vị Mộc Linh.

Một sản phẩm mang tên An Vị Mộc Linh được vứt trên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Mai/ Sức Khỏe Đời Sống. Ngày 27/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về kết quả kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm công bố và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh. Theo đó, ngày 22/4, đoàn kiểm tra của cơ quan này đã đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty tại số 54A ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, địa điểm này không có bảng hiệu, không bày bán sản phẩm và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào diễn ra. Theo hồ sơ công bố, sản phẩm An vị Mộc Linh được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bảo Nguyên, đặt tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với Sở Tài chính thành phố Hà Nội để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Cơ quan này đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm nói trên. Trước đó, ngày 21/4, nhiều hộp sản phẩm An vị Mộc Linh bị vứt la liệt trên vỉa hè đường Nguyễn Lân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trên bao bì các hộp này đều ghi rõ đơn vị chịu trách nhiệm là Công ty A-M, với địa chỉ trùng khớp với địa chỉ đoàn kiểm tra đã đến. Các sản phẩm là những hộp, lọ còn nguyên vẹn, mang nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh, đã hết hạn sử dụng. Trên bao bì sản phẩm có ghi công dụng hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau thượng vị, trào ngược thực quản do viêm loét dạ dày, tá tràng… Do các sản phẩm liên quan lĩnh vực y tế và không đảm bảo an toàn, chính quyền phường Khương Mai đã thu hồi toàn bộ số sản phẩm và đưa về trụ sở để tiêu hủy theo quy định.