Vật dụng quen thuộc phát nổ, bữa cơm gia đình hóa thảm họa

Một bình ga mini bất ngờ phát nổ khi cả gia đình đang quây quần bên nồi lẩu. Mảnh vỡ xuyên qua quần áo, gây tổn thương nghiêm trọng vùng kín của người đàn ông 47 tuổi.

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đinh Hà.

Nam bệnh nhân 47 tuổi bị thương nặng sau khi một bình ga mini phát nổ ngay trên bàn ăn. Vụ nổ khiến ông bị nhiều vết thương vùng đùi, cẳng chân, gãy xương cẳng chân trái và đặc biệt là một vết rách sâu vùng bìu trái.

Dù được sơ cứu và khâu vết thương ban đầu tại cơ sở y tế địa phương, tình trạng tổn thương vùng kín diễn tiến phức tạp, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu phối hợp cùng chuyên khoa khác thăm khám, xác định bìu trái sưng lớn, khối máu tụ lan rộng xuống bẹn, tinh hoàn bị đẩy lệch trục. Kết quả siêu âm Doppler cho thấy khối máu tụ lớn đang chèn ép hệ mạch máu nuôi tinh hoàn.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định mổ khẩn cấp trong đêm.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ tìm thấy một mảnh nhựa cứng, nghi là từ vỏ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái, kích thước khoảng 1x2 cm. Dị vật kèm nhiều máu cục, đe dọa trực tiếp đến khả năng sống còn của tinh hoàn trái.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, phẫu thuật viên khoa Phẫu thuật Tiết niệu, cho biết bên ngoài chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3 cm, nhưng bên trong là tổn thương kín sâu, nguy hiểm. Nếu không phát hiện và mổ sớm, tinh hoàn có thể hoại tử do thiếu máu nuôi.

May mắn, ca mổ thành công, dị vật được lấy ra, máu tụ được hút sạch, tổ chức bìu được khâu phục hồi, tinh hoàn được bảo tồn. Bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng ổn định vào ngày 30/7.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, đánh giá đây là ca điển hình cho mối nguy từ những vật dụng quen thuộc trong nhà.

"Mảnh vỡ từ bình ga mini bắn ra với lực rất mạnh, không khác gì một viên đạn ghém. Dù vết ngoài da nhỏ, nhưng lực xuyên thấu khiến tinh hoàn bị chèn ép nghiêm trọng. Nếu phẫu thuật chậm vài giờ, hậu quả có thể là vô sinh vĩnh viễn, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lý nặng nề", ông nói.

Tai nạn liên quan bình ga mini kém chất lượng không phải là hiếm. Nhiều người vì tiết kiệm đã tái sử dụng bình cũ, bình không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng mà không hề biết rằng đó là "quả bom nổ chậm".

TS.BS Minh Tuấn cảnh báo không chỉ vùng kín, các cơ quan mềm như mắt, mặt, ngực cũng dễ tổn thương nếu bị trúng mảnh vỡ. Điều đáng sợ là tổn thương sâu thường không biểu hiện rõ ràng ban đầu, dễ khiến nạn nhân chủ quan.