Đột kích quán bar lớn nhất Quảng Nam

Đột kích quán bar X-Club phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy

Công an TP Điện Biên phối hợp với các phòng của Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh X-Club thuộc Công ty New Century tại địa chỉ số nhà 195, tổ 1, phường Mường Thanh.