Đột kích quán karaoke Venus, phát hiện 18 đối tượng dương tính ma túy

Công an xã Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Venus.

Khoảng 1h ngày 3/10, Công an xã Khoái Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Venus thuộc thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình kiểm tra, tại phòng số 4, tầng 2, quán karaoke Venus phát hiện 21 đối tượng gồm 11 nam, 10 nữ thanh niên nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

18/21 thanh niên có kết quả dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm 1 đĩa sứ màu trắng đường kính 30cm, ống hít bằng tiền polime cuộn tròn, 5 túi nylon có bám dính chất tinh thể màu trắng, 14 thẻ nhựa cứng, 1 bật lửa...

Tại Công an xã Khoái Châu, các đối tượng thừa nhận có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh ma túy kết quả 18/21 đối tượng "dương tính" với ma túy.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.