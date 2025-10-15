Xét xử đường dây đánh bạc tại khách sạn Pullman vào ngày 28/10

TAND Hà Nội ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 141 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" vào ngày 28/10. Vụ án đánh bạc này xảy ra tại khách sạn Pullman ở phố Cát Linh, Hà Nội.

Trong vụ án này, 5 bị can bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can bị truy tố tội "Đánh bạc", trong đó có bị can Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ) và Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo buộc, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Khách sạn Pullman tại phố Cát Linh, Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Kim In Sung, giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh King Club.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/CP về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, nhóm bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức (bên trái) và cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng.

Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực triếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu chi để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

136 bị cáo bị khởi tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Tuy nhiên, các bị cáo này vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Bị cáo Hồ Đại Dũng mở thẻ với tên "Mr Michael" vào tháng 6/2020. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD , lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD , thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng ).

Tháng 6/2022, bị can Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên "Mr Lucky one". Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD , lần chơi ít nhất là 700 USD , thua hơn 284.000 USD .

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng ). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.