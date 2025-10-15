Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ làm đẹp bị tử vong ở BV Thẩm mỹ Paris

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh".

Trước đó, ngày 29/5, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris, khiến chị P.T.T.D (SN 1993) tử vong.

Các bị can: Phạm Thị Quyên, Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương, Nguyễn Minh Dũng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định: ngày 28/5, chị P.T.T.D. đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện trên đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm các cá nhân: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương. Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, trong ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề: Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris, nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định các thành viên ê-kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Hiện vụ án được điều tra mở rộng, Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.