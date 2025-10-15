Thanh niên 'bốc đầu' xe khoe TikTok bị phạt tiền, tịch thu phương tiện

V.Q.T. (ngụ phường Tân Uyên, TP.HCM) thừa nhận trực tiếp lái xe máy BKS 61K1-253.13 chạy bằng một bánh, được vợ quay lại rồi đăng clip TikTok.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), đơn vị vừa tịch thu phương tiện của nam thanh niên đăng tải video "bốc đầu” xe mô tô trên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, ngày 14/10, qua công tác nắm tình hình trên mạng, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok tên "Triệu Nhỏ" (ID: voquoctrieu2009) đăng 2 video với lượng tương tác cao. Trong đó, một video ghi cảnh lái xe chạy bằng một bánh, video còn lại quay nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự an toàn giao thông.

Làm việc với CSGT, V.Q.T. thừa nhận trực tiếp lái xe máy BKS 61K1-253.13 chạy bằng một bánh, được vợ quay lại rồi đăng lên TikTok cá nhân.

Qua xác minh, chủ tài khoản là V.Q.T. (sinh năm 2006, quê Cà Mau), hiện làm nghề sửa xe và sinh sống tại tiệm sửa xe "Triệu Nhỏ" ở khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, TP.HCM. CSGT đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời T. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã lái xe máy BKS 61K1-253.13 chạy bằng một bánh vào khoảng 22h40 ngày 30/9, trên đường Phan Đình Phùng (phường Tân Uyên). Video được vợ T. quay lại, sau đó T. tự đăng lên TikTok cá nhân.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt V.Q.T về 2 hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh" và "Không có Giấy phép lái xe" với tổng mức phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu xe máy theo quy định.

Chủ xe là L.H.M.P. cũng bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện".

Đối với video nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, V.Q.T khai sao chép từ trang khác rồi đăng lại, không xác định được người điều khiển và địa điểm quay. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không thực hiện, không cổ súy và không đăng tải các hành vi vi phạm luật giao thông lên mạng xã hội, bởi các hành vi như "bốc đầu", "lạng lách, đánh võng" hay "tụ tập gây rối" đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm.