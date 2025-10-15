Dấu ấn của Công an Thủ đô khi triển khai theo địa giới hành chính mới

Sau 6 tháng không tổ chức Công an cấp huyện và 3 tháng triển khai địa giới hành chính mới, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ổn định về tổ chức, bảo đảm thông suốt trong chỉ huy, điều hành, duy trì hiệu quả các mặt công tác.

Cùng với toàn lực lượng Công an, CATP Hà Nội đã tiên phong triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng để hệ thống chính trị Thủ đô quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay sau đó, CATP tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại tổ chức Công an cấp xã theo hướng tinh gọn hơn, gắn với triển khai địa giới hành chính mới.

Đến nay, sau 6 tháng không tổ chức Công an cấp huyện và 3 tháng triển khai địa giới hành chính mới, CATP đã ổn định về tổ chức, bảo đảm thông suốt trong chỉ huy, điều hành, duy trì hiệu quả các mặt công tác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

7 Đoàn công tác, kịp thời kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại Công an 126 xã, phường

Kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện và tổ chức sắp xếp lại Công an cấp xã gắn với triển khai chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ lớn của CATP Hà Nội trong năm 2025. Từ 526 đơn vị cấp xã, CATP đã sắp xếp lại thành 126 đơn vị (giảm 76% đơn vị Công an cấp xã). Tinh gọn đầu mối gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Nhiều nhiệm vụ được chuyển giao cho Công an cấp xã, bảo đảm gần dân, sát dân, tăng cường phục vụ dân nhân.

Để đánh giá toàn diện và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đảng ủy CATP đã thành lập 7 đoàn công tác do các Phó giám đốc chủ trì, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp làm việc, kiểm tra, hướng dẫn tại Công an 126 xã, phường. Qua các buổi làm việc với chỉ huy, CBCS Công an cơ sở và đại diện chính quyền địa phương, đoàn công tác đánh giá kết quả, chỉ ra tồn tại, nguyên nhân và hướng dẫn các giải pháp phù hợp với tình hình từng địa bàn.

Nội dung tập trung gồm: quản lý cư trú và người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, gần dân.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, làm việc với Công an phường Hoàn Kiếm.

Cũng tại các buổi làm việc, đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc CATP trong lãnh đạo, chỉ đạo Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng các phòng chức năng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để để lực lượng Công an cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, phục vụ phát triển chung của Thủ đô.

Các buổi kiểm tra, làm việc là dịp để tiếp thu ý kiến từ cơ sở, tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự. Thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong việc bám sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn, làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở. Đồng thời, thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở. Kết quả kiểm tra, hướng dẫn này là cơ sở quan trọng để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động Công an cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với cùng kỳ

Với quyết tâm "chủ động tấn công, không đi sau tội phạm", Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm tội so với cùng kỳ. Ngay sau khi triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, Cơ quan điều tra đã tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã trong thực hiện quy định mói của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, không ngắt quãng, gián đoạn. Việc phân công, phân cấp được triển khai rõ ràng, thống nhất, bảo đảm phát huy vai trò chủ động của công an cơ sở, trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phương thức làm việc được chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại, khai thác hiệu qủa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cơ, các ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đã kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường lớn, đặc biệt nghiêm trọng, có tác dụng giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an Hà Nội, làm việc với Phường Ô Chợ Dừa.

Đặc biệt, các đơn vị trong CATP đã chủ động rà soát, phát hiện, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, không để hình thành các băng nhóm nguy hiểm, hoạt động lộng hành, gây phức tạp tình hình. Sau 6 tháng không tổ chức Công an cấp huyện, các đơn vị Công an cấp xã đã phát hiện gần 3.200 vụ, giảm 31,1% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2024; bắt giữ, vận động đầu thú, thanh loại gần 200 đối tượng truy nã.

Sau 3 tháng triển khai Công an cấp xã mới, các đơn vị phát hiện gần 1.200 vụ, giảm 33,6% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước; bắt giữ, vận động đầu thú, thanh loại hơn 100 đối tượng truy nã. Đây là minh chứng cho thấy hiệu quả thực tiễn của mô hình tổ chức mới, cũng như tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiệu quả rõ nét trong tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ mới

Cùng với việc kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện, CATP Hà Nội đồng thời tiếp nhận thêm 4 nhóm nhiệm vụ mới: Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; Tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, CATP đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo quá trình tiếp nhận và chuyển giao diễn ra khoa học, chặt chẽ, không gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Đến nay, các lĩnh vực công tác mới đã đi vào nền nếp, hoạt động ổn định, hiệu quả, giảm thiểu khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, Công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cai nghiện, quản lý học viên với đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến ma túy. Hiện 4 cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc CATP đã hoàn thành cai nghiện cho hơn 1.600 học viên, đang tiếp tục quản lý, giáo dục, hỗ trợ hơn 5.100 học viên.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ma túy; đẩy mạnh triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy", góp phần xây dựng "xã, phường không ma túy".

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các quy trình nghiệp vụ nhanh chóng được chuẩn hóa, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người dân thuận tiện trong đăng ký, tra cứu và tiếp nhận kết quả. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, hạn chế tối đa tiêu cực, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, một số thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được thực hiện ngay tại Công an cấp xã, giúp người dân rút ngắn thời gian, khoảng cách đi lại. Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi tiếp nhận, các đơn vị trong CATP đã tiếp nhận, phê duyệt hơn 123.000 hồ sơ cấp, cấp đổi GPLX; tổ chức 288 hội đồng sát hạch với hơn 82.000 hồ sơ đăng ký.

Ở lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp, từ đầu tháng 3 đến nay, hơn 103.000 hồ sơ được tiếp nhận. Mô hình "Nụ cười tiếp dân" được triển khai tạo ấn tượng tốt về thái độ, phong cách phục vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với nhân dân. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo đảm minh bạch và thuận tiện cho người dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hành chính công hiện đại, minh bạch, hiệu quả, theo tinh thần "Chính quyền số phục vụ nhân dân".

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, CATP đã tham mưu UBND Thành phố thành lập Tổ thường trực với đại diện gồm CATP và một số Sở, ngành, đơn vị, bố trí lực lượng giám sát 24/7 cho các hệ thống dịch vụ công, hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, ứng phó các sự số an ninh mạng, an toàn thông tin.

Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Song song với những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tiếp nhận các nhiệm vụ mới, các đơn vị trong CATP đã triển khai nghiêm quan điểm chỉ đạo "bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ". Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở và các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Các mặt công tác nghiệp vụ được triển khai toàn diện. Qua đó kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn.

6 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện và 3 tháng từ khi triển khai Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới, dù thời gian chưa dài nhưng kết quả đạt được đã rõ nét. Lực lượng Công an cơ sở trong CATP thực sự gần dân, sát dân, hướng mọi hoạt động công tác vào phục vụ nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an Thủ đô.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh cả về bề rộng, chiều sâu với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định hiệu quả thực tiễn của mô hình tổ chức mới mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô, tạo nền tảng vững chắc cho Thủ đô phát triển an toàn, văn minh, hiện đại.